Una nueva sociedad futbolística ilusiona al universo crema en redes sociales y en los hinchas tribuneros. Hablamos de Edison Flores, Andy Polo, Alex Valera y Piero Quispe, el buen fútbol y goles pasarán por el cuarteto crema que se estrenará cuando Universitario de Deportes reciba a Alianza Atlético de Sullana, en la segunda fecha del Torneo Clausura, el próximo lunes 3 de julio, en el estadio Monumental (8:30pm).

Buen fútbol y goles es lo que sueña ver el universo crema con los ‘4 fantásticos’ de Jorge Fossati, quienes tienen como objetivo futbolístico ganar el campeonato en juego para definirlo con el eterno rival a fin de temporada.

‘Orejas’, por ejemplo, apenas pise suelo limeño junto a los seleccionados José Carvallo y Alex Valera, hará un trabajo de reacondicionamiento especial bajo la supervisión del cuerpo técnico del ‘Flaco’, y podrá marcar su reestreno recientemente ante los ‘churres’. ¿Por qué? El extremo izquierdo no puede jugar la Copa Sudamericana ante Gimnasia y Esgrima La Plata al no estar inscrito; sin embargo, lo podrá hacer solo si los merengues clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la segunda fecha del torneo Clausura, el mundialista se juntará en la cancha con Andy Polo, quien ya tendrá minutos de juego ante los argentinos y será el otro extremo, el derecho de gran momento futbolístico en el primer tramo del año. Además, en ofensiva, Flores tendrá al ‘20′ crema, el ‘Haaland peruano’ Alex Valera, quien pedía gritos su regreso al equipo de sus amores.

Otro de los jugadores que hablará el mismo idioma de juego que Edison Flores es Piero Quispe, el volante de 21 años quien adelantó opinión sobre la presencia de ‘Orejas’. “Estoy feliz por su llegada. Aportará mucho por su experiencia”, indicó. “Tenemos que ganar el Clausura. Hay mucha en el grupo”, agregó el número ‘36′ de Ate.

Bajas, el VAR y la altura del Cusco

Lo inmediato en tienda crema es la visita a Cienciano en el Cusco, la primera fecha del Torneo Clausura con la implementación de Var en el estadio Garcilaso de la Vega. Por más que hayan cinco ausencias (Carvallo, Valera, Polo, Ureña y Flores), y tengan que escalar la odiosa altura del Cusco, el equipo crema de Jorge Fossati debuta hoy (9pm) ante Cienciano en el inicio del Clausura con el objetivo de empezar con el pie derecho y de sacudirse de las tres últimas derrotas lejos de Lima (Sullana, Cajamarca y Huancayo).

Eso sí, el técnico de 70 años tiene estudiado al rival y no lo agarrará desprevenido como sí lo hizo Alexander Succar en la práctica del miércoles en el Monumental, donde le ganaron la dividida y el técnico rodó en la cancha. “Ya mandé mi carta a la Federación y a la Asociación de Árbitros porque, para mí, eso es roja... por ser juego brusco indiscutido. Alex me puso a prueba. Se ve que todavía me acuerdo cómo caer y, gracias a Dios, estoy muy bien”, dijo entre risas. Mientras que, el atacante se disculpó. “Fue casual, la verdad no lo vi. Siempre el ‘profe’ con buena onda”.

La novedad en el Garcilaso de la Vega será la implementación del VAR. “No está para ver hormigas, pero todo depende de quién la maneje”, dijo el charrúa con optimismo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR