Pese a no tener la regularidad deseada en el inicio de la temporada 2025 con Alianza Lima, el mediocampista Jesús Castillo terminó ganándose un lugar en el equipo titular que dirigió el estratega argentino Néstor Gorosito, que se solo alcanzó la clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores 2026.
Ahora, con la llegada del entrenador Pablo Guede, todos los futbolistas entran en evaluación, pero el futbolista de 29 años tiene claro que buscará ganarse un lugar en el nuevo equipo blanquiazul.
“Tenemos el objetivo que el siguiente año Alianza pueda salir campeón y de mi parte darle lo mejor al equipo para lograr el objetivo”, dijo en declaraciones a la prensa.
En esa línea que, pese a recibir algunas propuestas para la próxima temporada, su intención es permanecer en La Victoria y celebrar a final de la temporada un nuevo título nacional para el club, acabando así con el dominio de Universitario.
“Tengo contrato por todo 2026. Sí (hubo propuestas), pero solo pienso en Alianza. Mi idea es poder mantenerme en el equipo y luchar el siguiente año para poder salir campeón. No quiero irme sin poder salir campeón con Alianza”, apuntó Castillo.
En tienda blanquiazul ya trabajan en la conformación de su nuevo plantel, con la base de muchos jugadores que alcanzaron importantes victorias a nivel internacional, pese a que en el torneo doméstico no les alcanzó.
Desde enero, Castillo y otros futbolistas, deberán exponer sus mejores armas para llenarle los ojos al nuevo comando técnico que, de seguro, sumará algunos refuerzos en posiciones claves.
