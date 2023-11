Concluyó su etapa en La Victoria. Alianza Lima anunció la salida de Joao Montoya, con quien ya no contarán para la temporada 2024. El zaguero central llegó a la institución blanquiazul a mediados del 2019, donde tuvo la oportunidad de ir sumando experiencia desde la reserva, luego tuvo un periodo de préstamo en Cantolao, para finalmente quedarse en el primer equipo de los íntimos. No obstante, no llegó a consolidarse en el club, por lo que decidieron no extender más su vínculo contractual.

“¡Muchos éxitos, Joao!”, se lee en la publicación hecha por el equipo en su cuenta de Twitter, acompañado de un arte donde se aprecia al jugador con la indumentaria blanquiazul. Si de números se trata, es preciso señalar que esta no fue la temporada esperada por el jugador, debido a una lesión a la rodilla que lo condicionó.

Solo pudo llegar a sumar 27 partidos en todo el año, acumulando un total de 1,134 minutos en campo. En la Liga 1 Betsson, jugó cuatro duelos en el Apertura y doce en el Clausura, mientras que en la Copa Libertadores disputó el duelo ante Athletico Parananense, llegando a estar 58 minutos. Como dato adicional, es necesario añadir que no le sacaron ninguna tarjeta amarilla o roja.

Alianza Lima anunció que Joao Montoya no continuará en el club. (Foto: Twitter)

Pensando en la pretemporada 2024

Según pudo conocer Depor, Alianza Lima tiene planificado iniciar pretemporada este 6 de diciembre. Hasta el momento, se ha previsto que los primeros días serían en Esther Grande de Bentín (Lurín), pero luego pasarían a entrenar en una sede en Cieneguilla, donde ya se ha podido trabajar tiempo atrás. Lo que se tiene confirmado es que habrá muchos nombres que no continuarán.

A la fecha, solo se ha confirmado la salida de Montoya, aunque hay más nombres en lista, debido al término de su contrato. Hernán Barcos, Josepmir Ballón, Cristian Benavente, Christian Cueva, Pablo Sabbag, Santiago García, Juan Pablo Goicochea, Gino Peruzzi, Andrés Andrade, Jairo Concha y Andrés Andrade son los futbolistas que, de no renovar, se despedirían del club.

Con ello a la vista, la institución tendría como prioridad sumar refuerzos de otros países en la zaga central, así como un volante ofensivo y un centrodelantero.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO