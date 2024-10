Desde Cusco, Cienciano vs. Unión Comercio jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 17 del Torneo Clausura 2024, este jueves 31 de octubre. El partido, en el que ambas escuadras llegan con una derrota en este segundo semestre de la Liga 1, arrancará a las 5:30 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Cienciano llega a este partido tras una derrota, pues perdió 3-1 en el Estadio Monumental contra Universitario de Deportes, que recuperó la punta del Torneo Clausura. Los cusqueños, que aseguraron su presencia en la Copa Sudamericana 2025, no pudieron ante los goles de Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Williams Riveros, pese al descuento de Josué Estrada, que no sirvió de mucho.

En el duelo en Ate, hubo un momento en que Christian Cueva tuvo un enfrentamiento contra Jean Ferrari. Cuando fue cambiado, ‘Aldair’ discutió con el administrador crema, que estaba en las gradas del recinto deportivo. “¿Tú cuándo has jugado?” o “¿Quién te conoce?” fueron algunos comentarios que lanzaron. Ante esta situación, el administrador de Cienciano reveló cómo busca sobrellevar la reacción del futbolista para evitar que se repita.

“Lo que él (Christian Cueva) nos indicó es que escuchó un comentario proveniente de ese sector y he tenido una reacción, la cual no fue adecuada y su forma de expresarse como ejemplo hacia niños y sociedad. Tendremos una reunión con él y hablaremos un poco más calmados de este tema en particular”, dijo en una entrevista en ATV. Además, indicó que el futbolista cuenta con un especialista cerca para este tipo de situaciones. “Cueva tiene un psicólogo que va a conversar con él y le dará las recomendaciones del caso para que eso no se vuelva a repetir. Entendemos que hubo una acción y esta es una reacción no adecuada, totalmente de acuerdo”, explicó.

Ya descendido a la Liga 2, Unión Comercio recibió a Sporting Cristal, que lo apabulló 12-0 en la ciudad de Tarapoto. Con un póker de Cauteruccio (3′, 14′, 22′, 43′), dobles de Gonzáles (7′, 37′), Iberico (46′, 54′), Alarcón (66′, 84′), y los tantos de Pacheco (17′) y Ávila (68′), los celestes lograron una victoria histórica, estableciendo la mayor goleada en el fútbol peruano y superando el récord anterior de 11-0 que Sporting Cristal había conseguido en 1984 contra Sport Pilsen en su recinto de Matute.

A propósito de esto, uno de los protagonistas lamentables de esa tarde fue Diego López, el joven portero, quien tuvo un amargo debut profesional. Tras algunos días de reflexión sobre su última actuación, habló sobre si estará bajo los tres palos contra el ‘Papá’ este jueves. “Contento por haber debutado en Primera, contra uno de los mejores equipos del Perú. Feliz por el debut, pero un poco triste por la derrota y por los goles que recibí. (...) Lo tomé con responsabilidad, me dio un poco de nervios”, comentó el arquero de 18 años.

“Lo que el preparador de arquero nos explicó que el otro portero, que se llama Josias, iba a tapar con Cristal y yo contra Cienciano. No sé qué pasó, me hicieron tapar con Cristal, pero obviamente por respeto a mi compañero, que lo quiero, quiero que tape él, a mi ya me dieron la oportunidad y ahora quiero que él la tenga”, indicó López que ahora, le tocará presencia el duelo desde el banquillo.





Cienciano: último cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 27/10/2024 Universitario de Deportes 3-1 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 23/10/2024 Cienciano 3-0 Alianza Atlético Liga 1 - Torneo Clausura 18/10/2024 César Vallejo 2-2 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 28/9/2024 Cienciano 1-2 Cusco FC Liga 1 - Torneo Clausura 21/9/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura





Unión Comercio: último cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 27/10/2024 Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura 23/10/2024 ADT 2-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 17/10/2024 Unión Comercio 3-2 Comerciantes Unidos Liga 1 - Torneo Clausura 27/09/2024 Unión Comercio 0-2 Sport Boys Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2024 Universitario 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura





Cienciano vs. Unión Comercio: último cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 27/05/2024 Unión Comercio 1-1 Cienciano Liga 1 - Torneo Apertura 15/08/2028 Unión Comercio 2-0 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 18/03/2023 Cienciano 3-1 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Apertura 30/09/2015 Unión Comercio 3-1 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 24/05/2015 Cienciano 3-2 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Apertura





¿A qué hora inicia Cienciano vs. Unión Comercio?

Siguiendo con la programación, Cienciano se enfrentará contra Unión Comercio el jueves 31 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 5:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 6:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 4:30 p.m.





¿En qué canales TV ver Cienciano vs. Unión Comercio?

Por la fecha 17, Cienciano y Unión Comercio será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





