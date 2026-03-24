Si bien el principal objetivo de Alianza Lima en este 2026 siempre fue competir por salir campeón nacional, la eliminación de la Copa Libertadores de manera prematura a manos de 2 de Mayo fue un duro golpe en la interna del club. Este mazazo no solo se evidenció desde lo deportivo, cuando en su momento la continuidad de Pablo Guede estuvo en duda, sino también desde lo dirigencial, sobre todo cuando se confirmó la programación de una Junta de Acreedores para este jueves 26 de marzo.
En ese sentido, aunque aún faltan un par de días para que se realice dicha Junta de Acreedores, en las últimas horas se conoció una información clave que se dará a conocer. Según el periodista Kevin Pacheco, Jorge Zúñiga será removido de su cargo de presidente de Aliancistas del Perú –antes llamado Fondo Blanquiazul–, principal acreedor de la institución victoria.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Universitario de Deportes, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Ni Paolo Guerrero ni Hernán Barcos: el jugador más veterano del fútbol peruano está en Copa Perú
- Adrián Quiroz, tras ‘romperla’ ante Sporting Cristal y ser convocado: la reacción a su sueño cumplido
- Erick Noriega en la mira de la MLS: ¿qué se sabe de la millonaria propuesta que recibió Gremio?
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados y juega con los resultados en todas las fases
- Calculadora de la Liga 1 2026: juega con los resultados de todas las jornadas y revisa la tabla de posiciones