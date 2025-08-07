Pedro Aquino podría volver a Sporting Cristal en este 2025. (Foto: Sporting Cristal)
El volante podría marcar su regreso al fútbol peruano, luego de su amplia experiencia en México. Desde tienda celeste, no verían con malos ojos su llegada para el Torneo Clausura.

Noticia en desarrollo...

