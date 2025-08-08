La cuenta de Instagram de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) sufrió un hackeo en las últimas horas y publicaron un video acusando a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Agustín Lozano (presidente) de malos manejos. Enterados de esta situación, CONAR envió un comunicado a la prensa para exponer lo sucedido y brindar detalles de las acciones que tomarán.

“CONAR rechaza de manera categórica los contenidos publicados sin autorización, durante el tiempo en que la cuenta estuvo comprometida, ya que no representan al pensamiento, ni lo valores de la institución”, inició la entidad en el comunicado expuesto.

Como era de esperar, esta situación no cayó nada bien en la institución que actualmente preside Víctor Hugo Carrillo, tras la salida de Winston Reátegui hace algunos meses. Para seguir con el comunicado, revelaron que buscarán a los culpables.

“Se han iniciado las acciones correspondiente, colaboraremos con las autoridades para identificar y sancionar a los responsable de este acto delictivo. Lamentamos profundamente cualquier afectación que esta situación haya podido generar. CONAR reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto y la integridad del arbitraje nacional”, finalizaron.

CONAR expuso hackeo en redes sociales. (Foto: Composición / CONAR)

Como es de conocimiento público, los hackers emitieron un extenso video donde no revelaron su identidad, pero se hicieron pasar por árbitros peruano para exponer “irregularidades y deudas” en los últimos años, además de sentir que están “secuestrados” por el sistema.

Acto seguido, señalaron a Agustín Lozano: “Este señor maneja a su antojo a la Asociación Nacional de Árbitros del Perú con la única intención de obtener el voto de los árbitros para las próximas elecciones. En el 2024 llevó a su equipo a la Liga 1 de fútbol en el Perú, con todas las polémicas que se dieron en su momento”.

Los ‘denunciantes’ alegaron que la Federación Peruana de Fútbol tiene “una deuda inmensa y con el paso de las semanas no hay pagos, algo que pasa todos los años”. “Lo árbitros de primera y de FIFA tienen deudas por cobrar que llegan hasta los 15mil soles”, agregaron con efusividad.

Como parte del argumento expuesto aclararon que sería “absurdo” votar por una posible reelección; sin embargo, existe una “imposición”. En ese sentido, siguieron contando que “la última directiva de árbitros fue seleccionada a dedo, sin ninguna elección. Además, una de sus integrantes es candidata también al directorio de la FPF”.

