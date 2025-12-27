El nombre de Juan Pablo Goicochea es uno de los rumores más constantes en el último tiempo en Liga 1. La nulidad de minutos en Platense -a sus 20 años de edad- lo acercan cada vez más a un regreso al Perú. En el último amistoso de Perú vs. Bolivia fue titular, por lo que este 2026 quiere tener continuidad y así darle un giro a su carrera. En medio de ello, ‘Goico’ reveló que tuvo una oferta de Alianza Lima, club donde se formó; sin embargo, distintas situaciones llevaron a que esta oferta no proceda.

“Fue un año difícil. Los buenos momentos que he tenido han sido por la Selección; sinceramente, creo que eso me ha salvado un poco este año. El tema Platense fue complicado, no pude cumplir los objetivos planificados”, inició el futbolista en diálogo con TV Perú.

Para Juan Pablo, llegar a Platense significó el salto internacional en su carrera; sin embargo, solo ha tenido la oportunidad de jugar dos partidos con el equipo mayor, desde que llegó al equipo a inicios de 2024. En la Liga Profesional entró contra Boca Juniors y en la Copa Argentina fue parte de la eliminación por penales ante Huracán.

Juan Pablo Goicochea. (Foto: Platense)

Esta situación lo ha llevado a evaluar ciertos aspectos a futuro. Eso sí, no dejó de reconocer que a nivel personal tuvo un gran crecimiento en lo físico: “Siento que cuando me fui de Alianza soy otro jugador distinto al de ahora. En Argentina me encontré con entrenamientos más intensos y el tema físico me costó un montón”.

A su vez, agregó: “Con mi representante estamos evaluando opciones. Todavía no hay nada definido; la idea es replantear los objetivos en otro club y tomar una decisión que sea la mejor para mí”.

La oferta de Alianza Lima y salida de Hernán Barcos

Goicochea tampoco tuvo la oportunidad de jugar muchos partidos a nivel profesional en Alianza Lima. En total, sumó cuatro apariciones y su debut fue en 2022 ingresando por Hernán Barcos. Precisamente, Juan Pablo también se refirió a la salida del ‘Pirata’ de la institución, colocándolo como uno de los más importante en este último periodo.

Juan Pablo Goicochea disputó cuatro partidos oficiales con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

“Lo que pasa es que también Alianza es un club grande, es uno de los más grandes del Perú. Entonces, siempre te traen un delantero extranjero y van a depender de ello”. Sobre Hernán Barcos: “Me acuerdo perfecto que él está saliendo, bueno todos lo aplaudimos, él me da un abrazo y me dice disfruta. Me sorprendió su salida, sobre todo por todo lo que él ha dado a Alianza, todo lo que han vivido juntos. Sinceramente, yo no lo comparto”.

En esa misma línea reveló que Alianza Lima lo buscó en 2025: “A mitad de año me llamó Franco, conversamos un poco, pero bueno no se dio a concretar por diferentes motivos”. Por último, no piensa que volver al Perú en retroceso: ”Hoy en día no lo sé, porque como no he jugado, yo soy un jugador que por la edad, por lo que creo que puedo dar, necesita jugar".

