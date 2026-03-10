Sporting Cristal venció por 3-1 a Alianza Atlético por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, pero una denuncia de racismo se llevó toda la atención y ha generado que se inicie una investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones ejemplares.

Sobre la parte final del encuentro, el defensor celeste Cristiano da Silva acusó que Franco Coronel, mediocampista sullanense, le dijo “macaco”, que es un género de monos gregarios, por lo que de inmediato se le advirtió al juez central para que tome las medidas pertinente, ante la evidente indignación del brasileño.

Al respecto, y varios días después de lo ocurrido, el señalado como presunto culpable decidió emitir un comunicado para dar su versión de los hechos, y lo hizo a través de sus redes sociales, donde niega los hechos y, de hecho, revela que fue a él a quien insultaron.

“Después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano da Silva”, dijo en la primera parte del pronunciamiento.

“Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: ¡Das asco! Sin taparme la boca ni nada por el estilo”, añadió el argentino de 32 años.

Comunicado de Franco Coronel sobre denuncia de racismo.

Aún no existe una determinación del caso y se espera que el informe en los próximos días por parte de la Comisión Disciplinaria a cargo. En el Rímac alzaron su voz de protesta y piden sanciones ejemplificadoras. En tanto, no existe pronunciamiento institucional de los sullanenses sobre el tema.

“Desde mi lugar pedir disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente. Agradezco todo el apoyo de Sullana”, cierra el comunicado de Coronel.

Sporting Cristal recibirá a Sport Boys este domingo en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Alianza Atlético hará lo propio en el estadio Campeones del 36 de Sullana frente a CD Moquegua, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

