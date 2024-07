Kevin Serna partió hacia Brasil el lunes por la noche para unirse a Fluminense. Este avance significativo en su carrera marca un paso crucial para el extremo derecho, quien está entusiasmado por la nueva oportunidad. Sin embargo, también siente una mezcla de tristeza por despedirse de sus compañeros, amigos y la afición de Alianza Lima. Antes de abordar el avión, el futbolista ofreció declaraciones sobre lo que representa este nuevo desafío, enviando un mensaje a los seguidores blanquiazules y expresando su gratitud hacia Hernán Barcos.

El colombiano nacionalizado peruano, de 26 años, expresó que su próximo capítulo en el Flu representa un considerable desafío, considerándolo complicado, pero estimulante. “Sí, sabemos que es un nuevo reto. Va a estar difícil, pero motivo, como siempre digo, ilusionado por este nuevo reto. En lo personal, tomarlo de la mejor manera”, manifestó a los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

Posteriormente, el jugador expresó su agradecimiento a la institución aliancista, destacando que habría deseado permanecer en el cuadro de La Victoria debido al profundo afecto recibido de la afición. Anticipó un “hasta luego” con la esperanza de regresar en el futuro para reunirse nuevamente con la familia blanquiazul.

“Le agradezco a mi familia, a Dios, a todos lo que han hecho esto posible, a mi representante, a toda la gente de Alianza Lima. (...) Me hubiera gustado seguir en Alianza porque el cariño que me brindo la gente es inmensa para mí y me voy con eso, pero es un ‘hasta pronto’, y espero el día de mañana poder regresar. Gracias por todo el cariño que me brindaron y la pasión. ¡Arriba Alianza toda la vida!”, agregó.

Finalmente, Serna también dedicó palabras a Hernán Barcos, expresando su gratitud y aspiración por seguir los pasos del ‘Pirata’ en el fútbol brasileño, recordando que el argentino jugó tres temporadas en el Brasileirao entre 2012 y 2015, defendiendo los colores de Palmeiras y Gremio. “Hernán, siempre hablo con él y espero aplicar los consejos que me ha dado, espero seguir sus pasos”, concluyo.





Alianza Lima despide a Kevin Serna con emotivo video

Serna no fue el único que dedicó un emotivo video de despedida. Como respuesta, Alianza Lima, a través de sus redes sociales, realizó una recopilación del extremo vistiendo los colores blanquiazules, desde su llegada hasta el compromiso donde jugó contra Fluminense (ahora su nuevo equipo). En la edición se muestran sus goles y todos sus festejos junto a sus compañeros: “¡Gracias por ponerle corazón!”.

Asimismo, en la descripción del post, se pueden ver dos mensajes que también demuestran su aprecio por el extremo derecho. “Gracias por las alegrías que nos diste, Kevin”. Y añadieron: “Está siempre será tu casa, muchos éxitos”. Así, el jugador de 26 años pone punto final a su etapa con Alianza Lima, donde jugó 23 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, marcando tres goles y brindando tres asistencias.

El duro reto de Kevin Serna en Fluminense

El 2023 de Fluminense fue una temporada de ensueño. Si bien quedó séptimo en el Brasileirao, logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia tras derrotar en el alargue a Boca Juniors. Este título no solo trajo una inmensa alegría a la afición, sino también consolidó a Fluminense como uno de los grandes equipos del continente, siendo un logro histórico para el club y sus seguidores.

Sin embargo, el 2024 está siendo un año de pesadilla para los cariocas. Tal como refleja la tabla de posiciones, el vigente campeón de la Copa Libertadores marcha en el último puesto (20 de 20) del Brasileirao con solo ocho puntos luego de conseguir solo una victoria, cinco empates y diez derrotas. Este rendimiento sorprendió a muchos, considerando el éxito reciente en la competición continental y las altas expectativas para la temporada.

En este contexto, Kevin Serna llega con la responsabilidad de revertir el mal momento del ‘Flu’. Su fichaje generó esperanza entre los hinchas, quienes confían en su talento y capacidad para aportar frescura y dinamismo al ataque del equipo. Además, el entrenador expresó su confianza en el colombiano, esperando que su incorporación genere una nueva energía en el grupo.

Kevin Serna jugó el primer semestre del 2024 en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR