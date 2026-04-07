El pasado viernes 3 de abril, el día previo del clásico del fútbol peruano que se jugó en el Estadio Monumental, un banderazo organizado por la barra de Alianza Lima en el Alejandro Villanueva terminó en tragedia: falleció un hincha y 47 quedaron heridos, tres de ellos de gravedad y que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dos de Mayo, hasta el cierre de esta nota. En medio de eso, la Municipalidad de La Victoria había decidido clausurar temporalmente el recinto blanquiazul.

La comuna victoriana argumentó que Alianza Lima no tenía autorización para realizar un evento de dicha magnitud, incumpliendo normas de seguridad. Así pues, el club decidió presentar una medida cautelar este lunes 6, esperando que su predio sea reabierto, en parte por la premura de Sporting Cristal de saber dónde iba a jugar su partido frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, pactado para este miércoles 8 –finalmente jugarán en el Miguel Grau del Callao–.

Si bien hasta ayer la respuesta de la Municipalidad de La Victoria había sido negativa, este martes se confirmó que decidieron levantar la clausura temporal al Estadio Alejandro Villanueva. El documento estuvo firmado por Manuel Carlos Falla Chaname, gerente de Fiscalización y Control de dicho municipio.

“Con fecha 03 de abril de 2026, se procedió a la clausura temporal del establecimiento ubicado en AV. Isabel La Católica Nº 821 - La Victoria, a nombre de la razón social Club Alianza Lima, por incurrir en el literal e) del articulo 19, numeral 19.1 de la Ley N° 31914″, se lee en el comienzo del documento enviado a Alianza Lima.

Según argumenta la Municipalidad de La Victoria, este levantamiento se da a raíz de la subsanación de las observaciones que provocaron la clausura temporal del estadio. “(...) Conforme a lo establecido en el articulo 3″ de la Ley N° 31914, habiéndose verificado la subsanación de las observaciones formuladas, se dispone el levantamiento de la clausura temporal emitida mediante el Acta de Clausura Temporal N° 00023 de fecha 03 de abril de 2026″, agregaron.

Finalmente, la comuna insta a Alianza Lima a cumplir con las disposiciones vigentes en la arista de seguridad, con la finalidad de salvaguardar a los vecinos de La Victoria, “garantizar el orden público y prevenir la ocurrencia de hechos que puedan afectar la tranquilidad del distrito”.

La Municipalidad de La Victoria informó el levantamiento de la clausura del estadio de Alianza Lima. (Imagen: Municipalidad de La Victoria)

Eso sí, que la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva haya sido levantada, no quiere decir que no vuelva a ser cerrado en un futuro. Sucede que el Ministerio Público ya finalizó la investigación en curso tras lo ocurrido en el banderazo y pronto podríamos tener novedades respecto a sanciones y multas económicas.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia informó que los familiares del hincha fallecido, Freddy Cornetero, y las 47 personas heridas, a través de la Defensa Pública, accedieron al patrocinio legal gratuito. Esto con la finalidad de que se realice el seguimiento a todos ellos y puedan brindarles asistencia legal.

El Estadio Alejandro Villanueva había sido cerrado el pasado viernes 3 de abril. (Foto: GEC)

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