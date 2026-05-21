A falta de dos jornadas para que finalice el Torneo Apertura, Alianza Lima y Los Chankas son los principales candidatos para quedarse con este certamen y meterse en la pelea directa por el título de la Liga 1. Para los íntimos, sería la oportunidad de oro para campeonar luego de ver cómo su compadre domina el fútbol peruano durante tres años consecutivos; mientras que para los de Andahuaylas, por el simple hecho de estar luchando en estas instancias ya es un hecho histórico para la institución.

Precisamente ambos clubes se verán las caras este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva, en el cruce válido por la jornada 16 del Torneo Apertura. Si los blanquiazules ganan y hacen pesar su localía con el aliento de su hinchada, se llevarán el primer trofeo de la temporada. Y si los ‘Guerreros’ dan el golpe en Matute y de imponen, ambos conjuntos tendrán 36 puntos en la tabla de posiciones y todo se definirá en la última fecha.

En medio de toda esta expectativa, en las últimas horas se reveló una resolución de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en donde se sanciona a Los Chankas y cinco de sus futbolistas por los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, en la derrota por 1-0 a manos de Deportivo Garcilaso. ¿Qué pasó y cuáles fueron las sanciones impuestas por la mencionada comisión?

Como se recuerda, al finalizar el encuentro entre Los Chankas y Garcilaso, se armó un conato de bronca cuando un grupo de hinchas del conjunto local confrontó a los jugadores por el resultado adverso. En respuesta, un grupo de futbolistas salió al frente y trató de calmar la situación, pero esto no pasó y la tensión aumentó hasta el punto de que Abdiel Ayarza tuvo saltar un alambrado para que se calmen.

Abdiel Ayarza fue sancionado con 4 UITs por la Comisión Disciplinaria. (Foto: GEC)

En ese sentido, la Comisión Disciplinaria sancionó con una multa de 5 UITs por infracción al artículo 16 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, estas fueron las multas a los cinco jugadores en mención: 4 UITs a Abdiel Ayarza, 2 UITs a Jarlín Quintero, 2 UITs a Oshiro Takehuchi, 2 UITs a Kenyi Barrios y 2 UITs a Ayrthon Quintana.

“Advertir expresamente al Club Los Chankas CYC SAC y a los jugadores Abdiel Armando Ayarza Bocanegra, Jarlín Medardo Quintero León, Oshiro Carlos Takeuchi Barbarén, Kenyi Fidel Barrios Li y Ayrthon Carlos Quintana Azalde que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento disciplinario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 371 del RUD, con las consecuencias que de ello se pudieran derivar”, se lee en el circular.

Los Chankas, por su puesto, tendrá la posibilidad de apelar ante la Comisión de Apelaciones de la Liga de Fútbol Profesional Peruana si así lo cree conveniente. Para hacerlo, tendrá un plazo de cinco días calendario contados desde el día en que fueron notificados de esta primera decisión sancionadora. Dentro de todo, hay que remarcar que ninguno de los jugadores en mención se perderá el encuentro frente a Alianza Lima.

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, Los Chankas volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR