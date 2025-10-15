Si bien la Liga 1 2025 todavía no termina y estamos entrando en la recta final del Torneo Clausura, algunos clubes ya están dibujando los primeros bosquejos de que lo será su planificación para afrontar la temporada 2026. En medio de eso, este miércoles Depor pudo conocer que hubo primer acercamiento entre el entorno de Christian Cueva y Sport Boys.

Allegados al volante de 33 años, lo ofrecieron al conjunto del Callao como una posibilidad de fichaje para la Liga 1 2026. Si bien solo fue eso, en la interna de la ‘Misilera’ están analizando si es factible materializar este acercamiento en un interés formal, tomando en cuentas muchos factores que hay de por medio.

Uno de ellos es el económico, puesto que Cueva tiene contrato vigente con Emelec hasta mediados del 2026. Como se recuerda, el nacido en Huamachuco llegó al fútbol ecuatoriano luego de una entrampada salida de Cienciano, donde tuvo que llegar a un entendimiento en buenos términos para que se concrete su desvinculación y pueda firmar por el ‘Bombillo’.

En tienda rosada están analizando a profundidad si es viable encaminar la negociación por el mediocampista, considerando los antecedentes de cómo salió de sus últimos equipos. Para nadie es un secreto que Cueva suele tener inconvenientes en ese aspecto, por lo que desde el Callao toman este ofrecimiento con calma y no se desesperan.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediados del 2026. (Foto: Emelec)

Incluso, por ahora es prioridad alejarse todo lo posible de la zona de descenso y confirmar matemáticamente la permanencia en la Liga 1 2026. Cuando esto se dé, recién se hará una evaluación de la temporada 2025, los errores que se cometieron, qué fichajes deben continuar, posibles salidas, la alternativa de un nuevo técnico y contrataciones tentativas.

Del lado de Christian Cueva, no juega un partido oficial con Emelec desde el pasado 14 de septiembre, cuando salió lesionado en la derrota por 4-0 a manos de Barcelona SC. Como el exjugador de la Selección Peruana también fue expulsado en dicho duelo, la directiva le dio permiso para que viaje al Perú para tratarse unos problemas musculares.

Según lo últimos reportes que llegan desde Ecuador, ‘Aladino’ ya estaría del todo recuperado y es probable que entre en la convocatoria de Emelec para el partido frente a Aucas por la LigaPro, pactado para este domingo 19 de octubre en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Todo está en manos de Guillermo Duró, quien deberá analizar si lo alinea de titular o lo utiliza como una pieza de recambio ante alguna eventualidad.

Un detalle no menor es que Emelec no está atravesando por su mejor momento financiero del año, con deudas con algunos elementos de su plantel. Si esto persiste, podría darse el escenario ideal para que Cueva se marche del equipo en busca de mejores oportunidades. ¿Será la chance ideal para Sport Boys? Lo sabremos en algunas semanas.

Cienciano fue el último equipo de Christian Cueva en el fútbol peruano. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR