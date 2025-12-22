La llegada de Luis Ramos a Alianza Lima marcó uno de los movimientos más comentados del mercado peruano, especialmente por tratarse de un delantero que venía destacando en el extranjero y que tenía varias propuestas sobre la mesa antes de decidir su retorno a la Liga 1. Su presentación oficial permitió escuchar por primera vez al atacante como jugador blanquiazul, en una entrevista donde repasó su camino reciente, explicó lo que significó el llamado íntimo y dejó frases que llamaron la atención. Sus palabras también revelaron la importancia del proyecto, del ambiente en Matute y del sueño que está cumpliendo, así mismo del trabajo colectivo que se ha trazado para el 2026.
Nota en desarrollo
