Luis Ramos sobre su llegada a Alianza Lima | VIDEO: Alianza Play
Luis Ramos sobre su llegada a Alianza Lima | VIDEO: Alianza Play

La llegada de a marcó uno de los movimientos más comentados del mercado peruano, especialmente por tratarse de un delantero que venía destacando en el extranjero y que tenía varias propuestas sobre la mesa antes de decidir su retorno a la . Su presentación oficial permitió escuchar por primera vez al atacante como jugador blanquiazul, en una entrevista donde repasó su camino reciente, explicó lo que significó el llamado íntimo y dejó frases que llamaron la atención. Sus palabras también revelaron la importancia del proyecto, del ambiente en Matute y del sueño que está cumpliendo, así mismo del trabajo colectivo que se ha trazado para el 2026.

Luis Ramos firmó ayer su contrato con Alianza ! Foto: Alianza Lima
Luis Ramos firmó ayer su contrato con Alianza ! Foto: Alianza Lima

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS