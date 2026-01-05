El mercado de pases de la Liga 1 2026 se sigue moviendo. (Composición Depor)
El mercado de pases de la Liga 1 2026 se sigue moviendo. (Composición Depor)

La temporada 2026 de la Liga 1 sigue su curso. , vigente tricampeón del fútbol peruano, quiere seguir en racha y lograr el tan esperado tetracampeonato; mientras que y apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. En plenas fiestas navideñas y de Año Nuevo, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.

Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Javier Rabanal como su nuevo entrenador y las llegadas de sus fichajes extranjeros, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que anunció a Pablo Guede como su flamante técnico y una serie de incorporaciones.

Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.

Universitario de Deportes

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Javier Rabanal (DT)Sebastián BritosHoracio CalcaterraAgustín Álvarez
Caín FaraGabriel CostaWilliams RiverosEmerson Pata
Sekou GassamaDiego ChurínMatías di BenedettoBilly Arce
Diego RomeroJairo VélezMiguel VargasIván Tapia
Héctor FértoliJorge Fossati (DT)
Rodrigo Ureña

Alianza Lima

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Jairo VélezNéstor Gorosito (DT)Renzo GarcésLuis Advíncula
Cristian CarbajalHernán BarcosEryc Castillo
D’Alessandro MontenegroPablo CeppeliniÁngel De la Cruz
Pablo Guede (DT)Guillermo EnriquePaolo Guerrero
Luis RamosRicardo LagosAlan Cantero
Alejandro DuarteCarlos Gómez
Federico GirottiÁngelo Campos
Mateo AntoniPablo Lavandeira
Brian Arias
Cristian Neira

Sporting Cristal

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gabriel SantanaFernando PachecoRafael Lutiger
Juan Cruz GonzálezAlejandro DuarteIrven Ávila
Cristiano da SilvaNicolás PasquiniMartín Távara
Jhilmar LoraLeandro Sosa
Matías Córdova
Gilmar Paredes
Gabriel Alfaro

ADT

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Luis BenitesGu Rum ChoiJohn Narváez
Luis PérezCarlos GradosArthur Gutiérrez
Arthur GutiérrezGustavo DulantoCarlo Cabello
Paulo RodríguezHoracio Melgarejo (DT)Víctor Cedrón
Jordan GuivinÉder HermozaJoao Rojas
Osnar GarcíaFacundo BersanoMauro da Luz
Carlos SolísÁngel PérezJhair Soto
Aldair Rodríguez
Pablo Trobbiani (DT)
Luis Felipe Pérez
Juan David Valencia
Luis Gómez

Alianza Atlético

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mariano Barreda (préstamo)Gerardo Ameli (DT)Anthony GordilloJuan Delgado
Federico Urciuoli (DT)Agustín GranerosJimmy PérezGermán Díaz
Jesús MendietaHoracio BenincasaStefano Fernández
Franchesco FloresFederico IllanesJuan Quiñones
Williams GuzmánDiego MeliánErick Perleche
José LujánRodrigo CastroJosé Villegas
Franco CoronelRolando DíazHernán Lupu
Frank YsiqueDaniel Prieto
Guillermo Larios

Atlético Grau

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Cristian NeiraDiego SotoÁngel Comizzo (DT)Gabriel Alfaro
Emiliano FrancoJosé BolívarPatricio Álvarez
Freddy OncoyDaniel FrancoRodrigo Tapia
Diego BarretoJeremy RostaingPaulo De la Cruz
Christopher OlivaresRafael Guarderas
Elsar Rodas

CD Moquegua

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Aldair PerlecheJersson Vásquez (retiro)Jaime Serna (DT)Christian Mejía
Nicolás AmasifuenRenzo Figueroa
Juan Diego LojasJosé López
Carlos GradosJimmy Jiménez
Christian EncisoKevin Ruiz
Diego RamírezJosé Granda
Cristian MejíaRenzo Figueroa
Ricardo ChipaoEros Montenegro
Bryan AnguloClaudio Ramírez
Édgar LastreAllonso Dávila
William FalcónBrayan Rivera
Yorman ZapataNicolás Chávez
Jefferson Collazos

Cienciano

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Claudio NúñezClaudio TorrejónCarlos GarcésFernando Pacheco
Horacio Melgarejo (DT)Beto Da SilvaMaximiliano AmondarainSantiago Giordana
Ademar RoblesJuan Cruz BoladoJuan RomagnoliJhilmar Lora
Alonso YoveraLuis Benites
Ítalo EspinozaAgustín González
Gerson BarretoNicolás Amasifuén (préstamo)
Rotceh AguilarIgnacio Barrios
Matías Succar (préstamo)Jimmy Valoyes
Kevin BecerraOsnar Noronha
Gonzalo FalcónAlfredo Ramúa
Adrián Ascues
Leonel Galeano
Denzel Caña
Rudy Palomino

Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Matías CórdovaAlexander LecarosClaudio Biaggio (DT)Daniel Lino
Fabio RojasJulián MarchioniMathías CarpioMiguel Carranza
Josuee HerreraKeyvin PaicoMatías SenRodrigo Vilca
Gilmar ParedesÁlvaro VilleteFabio Rojas
Emanuel IbáñezYordi Vílchez
Williams Guzmán

Cusco FC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gabriel CarabajalAlessandro MilesiMiguel Rondelli (DT)Hugo Ancajima
José ManzanedaJosé Zevallos
Diego SotoMiguel Aucca
Gu-Rum ChoiLucas Colitto
José BolívarJuan Manuel Tévez
Alex Custodio
Pierre da Silva
Álvaro Ampuero

Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Agustín GranerosJuan Diego LojasPatrick Zubczuk
Horacio BenincasaCarlos Bustos (DT)Aldair Salazar
Hernán Lisi (DT)Carlos BeltránFrancisco Arancibia
Beto da SilvaJorge BazánOrlando Núñez
Claudio TorrejónJosé GallardoKevin Sandoval
Christopher OlivaresXavi Moreno
Adrián Ascues (préstamo)Erick Canales
Agustín GómezJuniors Barbieri
Agustín GonzálezInti Garrafa
Carlos RamosJosé Sinisterra
Jefferson Portales

FC Cajamarca

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Matías AlmirónAbel CasqueteHairo TimanáArley Rodríguez
Alexis RodasHéctor ZetaFernando OcasTomás Andrade
Samuel AspajoSebastián Enciso
Pablo LavandeiraSebastien Pineau
Keyvin Paico
Jonatan Betancourt
Carlos Silvestri (DT)
Hernán Barcos
Enmanuel Páucar
Pablo Míguez
Ricardo Lagos
Carlos Gómez
Brandon Palacios
Axel Moyano
Nilson Loyola
José Gallardo
Mauricio Arrasco
Jonathan Medina
Said Peralta

Juan Pablo College II

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Christian CuevaSantiago Acasiete (DT)Christian Flores
Nilson LoyolaRenzo AlfaniMatías Vega
Nilton RamírezMichael RasmussenJair Toledo
Marcelo Zuleta (DT)Romario Aliaga
Erinson RamírezAron Sánchez
Cristian GarcíaFabio Agurto
Paolo Fuentes
Jack Durán
Héctor Bazán
Martín Alaniz
Iago Iriarte
Adan Henricks
Piero Antón

Los Chankas

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gonzalo RizzoPablo BuenoFélix Espinoza
Abdiel AyarzaSantiago TorresDavid Gonzales
Janio PósitoJosé ManzanedaChristian Velarde
Brayan GuevaraFranz SchmidtJorge Palomino
Jarlín QuinteroWilly DíazCarlos Pimienta
Kenyi BarriosDavid DiosesKelvin Sánchez
Michael HuamánFred ZamalloaHairo Camacho
Michael KaufmanJordan GuivinFranco Saravia
Juan OspinaRonald VegaFranco Torres
Isaac CamargoHéctor González
Oshiro Takeuchi
Adrián Quiroz

Melgar

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Pablo Erustes Mariano Barreda (préstamo)Lautaro Guzmán (préstamo)Edu Villar
Jeriel de SantisPercy Liza (préstamo)Alec Deneumostier
Franco ZanelattoMathías Llontop (préstamo)Carlos Cáceda
Jesús AlcantarPier BarriosRicardo Farro
Javier SalasTomás MartínezHoracio Orzán
Leonel González
Alexis Arias

Sport Boys

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mathías Llontop (préstamo)Emile FrancoLeonel Solís
Diego MeliánFidel MartínezNicolás Da Campo
Federico IllanesMatías AlmirónHansell Riojas
Renzo AlfaniRodrigo ColomboLuciano Nequecaur
Anghelo FloresAxel DomínguezSteven Rivadeneyra
André VásquezJesús HuamánRenzo Salazar
Percy LizaEnzo de la PeñaSebastián Alvarado
Gustavo DulantoGilmar RodríguezOslimg Mora
Jaime de la Pava (DT)Jorge RíosEmilio Saba
Rolando DíazBenjamín Villalta
Juan David TorresFabrizio Roca
Jefferson Nolasco

Sport Huancayo

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Yorleys MenaEnzo FernándezÁngel ZamudioRoberto Mosquera (DT)
Jean Franco FalconíCarlos SolísMarcelo GaonaFranco Caballero
Jeremy CanelaMarlon de JesúsHugo ÁngelesDiego Campos
Jeremy RostaingEdu VillarPiero Magallanes
Rick CampodónicoJosuee HerreraJavier Sanguinetti
Yonatan Murillo
Axel Chávez
Diego Carabaño
Ricardo Salcedo
Juan Barreda
Edu Villar

UTC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Ignacio BarriosChristian MejíaAdrián Fernández
Marlon de JesúsKoichi Aparicio
Carlos Bustos (DT)Freddy Oncoy
Marcos LliuyaJosé Luján
Junior Huerto
Dylan Caro
Michael Rasmussen
Ángelo Campos
Manuel Ganoza
Adolfo Muñoz
Gilmar Paredes
Santiago Gálvez
David Camacho

