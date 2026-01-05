La temporada 2026 de la Liga 1 sigue su curso. Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, quiere seguir en racha y lograr el tan esperado tetracampeonato; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. En plenas fiestas navideñas y de Año Nuevo, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.
Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Javier Rabanal como su nuevo entrenador y las llegadas de sus fichajes extranjeros, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que anunció a Pablo Guede como su flamante técnico y una serie de incorporaciones.
Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.
Universitario de Deportes
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Javier Rabanal (DT)
|Sebastián Britos
|Horacio Calcaterra
|Agustín Álvarez
|Caín Fara
|Gabriel Costa
|Williams Riveros
|Emerson Pata
|Sekou Gassama
|Diego Churín
|Matías di Benedetto
|Billy Arce
|Diego Romero
|Jairo Vélez
|Miguel Vargas
|Iván Tapia
|Héctor Fértoli
|Jorge Fossati (DT)
|Rodrigo Ureña
Alianza Lima
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Jairo Vélez
|Néstor Gorosito (DT)
|Renzo Garcés
|Luis Advíncula
|Cristian Carbajal
|Hernán Barcos
|Eryc Castillo
|D’Alessandro Montenegro
|Pablo Ceppelini
|Ángel De la Cruz
|Pablo Guede (DT)
|Guillermo Enrique
|Paolo Guerrero
|Luis Ramos
|Ricardo Lagos
|Alan Cantero
|Alejandro Duarte
|Carlos Gómez
|Federico Girotti
|Ángelo Campos
|Mateo Antoni
|Pablo Lavandeira
|Brian Arias
|Cristian Neira
Sporting Cristal
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gabriel Santana
|Fernando Pacheco
|Rafael Lutiger
|Juan Cruz González
|Alejandro Duarte
|Irven Ávila
|Cristiano da Silva
|Nicolás Pasquini
|Martín Távara
|Jhilmar Lora
|Leandro Sosa
|Matías Córdova
|Gilmar Paredes
|Gabriel Alfaro
ADT
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Luis Benites
|Gu Rum Choi
|John Narváez
|Luis Pérez
|Carlos Grados
|Arthur Gutiérrez
|Arthur Gutiérrez
|Gustavo Dulanto
|Carlo Cabello
|Paulo Rodríguez
|Horacio Melgarejo (DT)
|Víctor Cedrón
|Jordan Guivin
|Éder Hermoza
|Joao Rojas
|Osnar García
|Facundo Bersano
|Mauro da Luz
|Carlos Solís
|Ángel Pérez
|Jhair Soto
|Aldair Rodríguez
|Pablo Trobbiani (DT)
|Luis Felipe Pérez
|Juan David Valencia
|Luis Gómez
Alianza Atlético
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Mariano Barreda (préstamo)
|Gerardo Ameli (DT)
|Anthony Gordillo
|Juan Delgado
|Federico Urciuoli (DT)
|Agustín Graneros
|Jimmy Pérez
|Germán Díaz
|Jesús Mendieta
|Horacio Benincasa
|Stefano Fernández
|Franchesco Flores
|Federico Illanes
|Juan Quiñones
|Williams Guzmán
|Diego Melián
|Erick Perleche
|José Luján
|Rodrigo Castro
|José Villegas
|Franco Coronel
|Rolando Díaz
|Hernán Lupu
|Frank Ysique
|Daniel Prieto
|Guillermo Larios
Atlético Grau
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Cristian Neira
|Diego Soto
|Ángel Comizzo (DT)
|Gabriel Alfaro
|Emiliano Franco
|José Bolívar
|Patricio Álvarez
|Freddy Oncoy
|Daniel Franco
|Rodrigo Tapia
|Diego Barreto
|Jeremy Rostaing
|Paulo De la Cruz
|Christopher Olivares
|Rafael Guarderas
|Elsar Rodas
CD Moquegua
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Aldair Perleche
|Jersson Vásquez (retiro)
|Jaime Serna (DT)
|Christian Mejía
|Nicolás Amasifuen
|Renzo Figueroa
|Juan Diego Lojas
|José López
|Carlos Grados
|Jimmy Jiménez
|Christian Enciso
|Kevin Ruiz
|Diego Ramírez
|José Granda
|Cristian Mejía
|Renzo Figueroa
|Ricardo Chipao
|Eros Montenegro
|Bryan Angulo
|Claudio Ramírez
|Édgar Lastre
|Allonso Dávila
|William Falcón
|Brayan Rivera
|Yorman Zapata
|Nicolás Chávez
|Jefferson Collazos
Cienciano
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Claudio Núñez
|Claudio Torrejón
|Carlos Garcés
|Fernando Pacheco
|Horacio Melgarejo (DT)
|Beto Da Silva
|Maximiliano Amondarain
|Santiago Giordana
|Ademar Robles
|Juan Cruz Bolado
|Juan Romagnoli
|Jhilmar Lora
|Alonso Yovera
|Luis Benites
|Ítalo Espinoza
|Agustín González
|Gerson Barreto
|Nicolás Amasifuén (préstamo)
|Rotceh Aguilar
|Ignacio Barrios
|Matías Succar (préstamo)
|Jimmy Valoyes
|Kevin Becerra
|Osnar Noronha
|Gonzalo Falcón
|Alfredo Ramúa
|Adrián Ascues
|Leonel Galeano
|Denzel Caña
|Rudy Palomino
Comerciantes Unidos
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Matías Córdova
|Alexander Lecaros
|Claudio Biaggio (DT)
|Daniel Lino
|Fabio Rojas
|Julián Marchioni
|Mathías Carpio
|Miguel Carranza
|Josuee Herrera
|Keyvin Paico
|Matías Sen
|Rodrigo Vilca
|Gilmar Paredes
|Álvaro Villete
|Fabio Rojas
|Emanuel Ibáñez
|Yordi Vílchez
|Williams Guzmán
Cusco FC
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gabriel Carabajal
|Alessandro Milesi
|Miguel Rondelli (DT)
|Hugo Ancajima
|José Manzaneda
|José Zevallos
|Diego Soto
|Miguel Aucca
|Gu-Rum Choi
|Lucas Colitto
|José Bolívar
|Juan Manuel Tévez
|Alex Custodio
|Pierre da Silva
|Álvaro Ampuero
Deportivo Garcilaso
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Agustín Graneros
|Juan Diego Lojas
|Patrick Zubczuk
|Horacio Benincasa
|Carlos Bustos (DT)
|Aldair Salazar
|Hernán Lisi (DT)
|Carlos Beltrán
|Francisco Arancibia
|Beto da Silva
|Jorge Bazán
|Orlando Núñez
|Claudio Torrejón
|José Gallardo
|Kevin Sandoval
|Christopher Olivares
|Xavi Moreno
|Adrián Ascues (préstamo)
|Erick Canales
|Agustín Gómez
|Juniors Barbieri
|Agustín González
|Inti Garrafa
|Carlos Ramos
|José Sinisterra
|Jefferson Portales
FC Cajamarca
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Matías Almirón
|Abel Casquete
|Hairo Timaná
|Arley Rodríguez
|Alexis Rodas
|Héctor Zeta
|Fernando Ocas
|Tomás Andrade
|Samuel Aspajo
|Sebastián Enciso
|Pablo Lavandeira
|Sebastien Pineau
|Keyvin Paico
|Jonatan Betancourt
|Carlos Silvestri (DT)
|Hernán Barcos
|Enmanuel Páucar
|Pablo Míguez
|Ricardo Lagos
|Carlos Gómez
|Brandon Palacios
|Axel Moyano
|Nilson Loyola
|José Gallardo
|Mauricio Arrasco
|Jonathan Medina
|Said Peralta
Juan Pablo College II
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Christian Cueva
|Santiago Acasiete (DT)
|Christian Flores
|Nilson Loyola
|Renzo Alfani
|Matías Vega
|Nilton Ramírez
|Michael Rasmussen
|Jair Toledo
|Marcelo Zuleta (DT)
|Romario Aliaga
|Erinson Ramírez
|Aron Sánchez
|Cristian García
|Fabio Agurto
|Paolo Fuentes
|Jack Durán
|Héctor Bazán
|Martín Alaniz
|Iago Iriarte
|Adan Henricks
|Piero Antón
Los Chankas
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gonzalo Rizzo
|Pablo Bueno
|Félix Espinoza
|Abdiel Ayarza
|Santiago Torres
|David Gonzales
|Janio Pósito
|José Manzaneda
|Christian Velarde
|Brayan Guevara
|Franz Schmidt
|Jorge Palomino
|Jarlín Quintero
|Willy Díaz
|Carlos Pimienta
|Kenyi Barrios
|David Dioses
|Kelvin Sánchez
|Michael Huamán
|Fred Zamalloa
|Hairo Camacho
|Michael Kaufman
|Jordan Guivin
|Franco Saravia
|Juan Ospina
|Ronald Vega
|Franco Torres
|Isaac Camargo
|Héctor González
|Oshiro Takeuchi
|Adrián Quiroz
Melgar
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Pablo Erustes
|Mariano Barreda (préstamo)
|Lautaro Guzmán (préstamo)
|Edu Villar
|Jeriel de Santis
|Percy Liza (préstamo)
|Alec Deneumostier
|Franco Zanelatto
|Mathías Llontop (préstamo)
|Carlos Cáceda
|Jesús Alcantar
|Pier Barrios
|Ricardo Farro
|Javier Salas
|Tomás Martínez
|Horacio Orzán
|Leonel González
|Alexis Arias
Sport Boys
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Mathías Llontop (préstamo)
|Emile Franco
|Leonel Solís
|Diego Melián
|Fidel Martínez
|Nicolás Da Campo
|Federico Illanes
|Matías Almirón
|Hansell Riojas
|Renzo Alfani
|Rodrigo Colombo
|Luciano Nequecaur
|Anghelo Flores
|Axel Domínguez
|Steven Rivadeneyra
|André Vásquez
|Jesús Huamán
|Renzo Salazar
|Percy Liza
|Enzo de la Peña
|Sebastián Alvarado
|Gustavo Dulanto
|Gilmar Rodríguez
|Oslimg Mora
|Jaime de la Pava (DT)
|Jorge Ríos
|Emilio Saba
|Rolando Díaz
|Benjamín Villalta
|Juan David Torres
|Fabrizio Roca
|Jefferson Nolasco
Sport Huancayo
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Yorleys Mena
|Enzo Fernández
|Ángel Zamudio
|Roberto Mosquera (DT)
|Jean Franco Falconí
|Carlos Solís
|Marcelo Gaona
|Franco Caballero
|Jeremy Canela
|Marlon de Jesús
|Hugo Ángeles
|Diego Campos
|Jeremy Rostaing
|Edu Villar
|Piero Magallanes
|Rick Campodónico
|Josuee Herrera
|Javier Sanguinetti
|Yonatan Murillo
|Axel Chávez
|Diego Carabaño
|Ricardo Salcedo
|Juan Barreda
|Edu Villar
UTC
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Ignacio Barrios
|Christian Mejía
|Adrián Fernández
|Marlon de Jesús
|Koichi Aparicio
|Carlos Bustos (DT)
|Freddy Oncoy
|Marcos Lliuya
|José Luján
|Junior Huerto
|Dylan Caro
|Michael Rasmussen
|Ángelo Campos
|Manuel Ganoza
|Adolfo Muñoz
|Gilmar Paredes
|Santiago Gálvez
|David Camacho
