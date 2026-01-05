El volante Andrés Aguilar, nacido en Inglaterra, pero con raíces peruanas, decidió tener su primera experiencia en la Liga 1 y llegó a Ayacucho FC para disputar el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, nunca llegó a debutar con los ‘zorros’. De acuerdo a la información que se pudo conocer, todo esto se debió a una decisión técnica del entrenador Sergio Castellanos, quien decidió no utilizarlo pese a los malos resultados que lo condenaron al descenso. Dicho esto, el inglés-peruano tendrá una nueva oportunidad en el extranjero: Operário, de la Serie D de Brasil.

Aguilar se desempeña como mediocampista ofensivo y también puede jugar como extremo por derecha. Su carrera inició en las divisiones menores de Watford y luego pasó a las filas del New Salamis en Inglaterra. Posteriormente, pasó al Yttehogdals IK en el año 2024, para firma por Kiruna FF en 2025, todo en torneos de ascenso en Suecia. En busca de mayor protagonismo y visibilidad, optó por venir al fútbol peruano.

De hecho, Aguilar estuvo en conversaciones con Sporting Cristal hace un año para llegar a reforzar al equipo rimense, pero las negociaciones no prosperaron. También estuvo en el radar de Alianza Atlético, y tuvo la aprobación del DT Gerardo Ameli, pero tampoco llegaron a un acuerdo. En ese sentido, recaló en Ayacucho FC y estuvo entrenando el segundo semestre en la ciudad, pero no llegó a debutar y mucho menos entró en alguna convocatoria.

En diversas entrevistas, el jugador ha manifestado su deseo de vestir la camiseta de la Selección Peruana, e incluso llegó a entrenar con la Sub-20 en ciclos anteriores. Su apuesta por el Operário FC de la cuarta división de Brasil responde a la necesidad de encontrar la continuidad que le fue esquiva en el Perú y relanzar su carrera en un mercado que exporta talento constantemente, todavía con 20 años y la obligación de sumar minutos a corto plazo.

Andrés Aguilar llegó a Ayacucho FC para el Torneo Clausura 2025. (Foto: Ayacucho FC)

En el Operário FC, Aguilar no será el único peruano buscando abrirse camino en el ascenso brasileño. Se suma a la lista de compatriotas que han emigrado recientemente a las ligas regionales y nacionales de Brasil, como Jhilmar Lora (Grêmio Novorizontino en Serie B) y Alexander Lecaros (Sampaio Corrêa en Serie D). Este movimiento representa un desafío deportivo para el joven volante, quien deberá adaptarse rápidamente al ritmo físico y la intensidad del fútbol de Mato Grosso do Sul.

El ‘Galo’, como es conocido Operário FC, no tiene ningún tipo de relación con Operário Ferroviário, que milita en la Serie B de Brasil. El nuevo club de Andrés Aguilar, que fue presentado con un video de sus mejores momentos en redes sociales, afronta la Serie D, que es un torneo de 8 grupos con 8 equipos cada uno. La temporada 2025 quedó en el puesto 7 y quedó lejos de los cuatro primeros de su grupo, que avanzan a la siguiente ronda en busca del ascenso.

En la cuarta categoría del fútbol brasileño, Barra FC derrotó a Santa Cruz en la final y consiguió el ascenso a la Serie C. Además, cuatro equipos descendieron y jugarán la Serie D este 2026: CSA, ABC, Retro y Tombense. De hecho, el nuevo equipo del peruano podrá enfrentar a los clubes más importantes del Brasileirao en los torneos regionales de principios de año y también en la Copa Brasil. Ahí tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir en el siempre exigente fútbol brasileño.

Para Aguilar, el 2026 se presenta como el año de su reivindicación profesional; tras un 2025 en blanco estadísticamente en cuanto a minutos jugados, el volante tiene la misión de demostrar todo lo aprendido en su formación en el Watford en actuaciones sólidas que justifiquen su sueño de algún día ser llamado a la Bicolor. Por ahora tiene mucho tramo por recorrer.

Andrés Aguilar, volante inglés con DNI peruano, hizo menores en Watford. (Crédito: X)

TE PUEDE INTERESAR