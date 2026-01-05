Tras su salida de Universitario de Deportes, Diego Churín fue anunciado por la prensa argentina como nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín para la temporada 2026. El delantero argentino, de 36 años, regresa a su país natal con un acuerdo inicial por un año y la posibilidad de extenderlo por uno más. Su llegada al ‘Verdolaga’ busca inyectar experiencia en el ataque tras una extensa trayectoria por el fútbol sudamericano, más allá de que no redondeó una buena temporada en Ate y en medio de rumores de un posible regreso a Cerro Porteño de Paraguay luego de su salida de tienda crema.

Su paso por Universitario en 2025 dejó un balance discreto en cuanto a su cuota goleadora. A lo largo del año, Churín disputó un total de 28 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, logrando anotar cinco goles, todos ellos en condición de local. Aunque tuvo un rol recurrente como pieza de recambio, sumando cerca de 800 minutos en cancha, no logró consolidarse como el delantero titular indiscutible que la afición crema esperaba para esa campaña.

El ciclo más brillante de su carrera lo vivió en Cerro Porteño de Paraguay. En sus dos etapas con el ‘Ciclón de Barrio Obrero’ (2017 a 2020 y 2023 a 2024), se convirtió en un referente histórico y en el máximo goleador extranjero del club. Sus estadísticas en tierras paraguayas son contundentes: acumuló 70 goles en 220 presentaciones, logrando conquistar el título del torneo Clausura 2017 y dejando una huella imborrable en la institución.

En el fútbol brasileño, Churín vistió las camisetas de Gremio y Atlético Goianiense. Con el conjunto de Porto Alegre tuvo una participación intermitente entre 2020 y 2022, donde registró cuatro goles en 45 partidos y celebró la obtención de dos Campeonatos Gaúchos. Posteriormente, en su paso por el ‘Dragao’ durante 2022, mostró una mejor versión individual al marcar ocho goles en 47 encuentros, destacando especialmente en la Copa Sudamericana de aquel año.

Su explosión como goleador en el extranjero se originó en Chile, donde militó en tres clubes distintos. Inició su camino en Curicó Unido (un gol), para luego pasar a la Universidad de Concepción, donde anotó 10 tantos. Sin embargo, su pico de rendimiento en dicho país llegó con la Unión Española entre 2016 y 2017, club en el que firmó 29 goles en 51 partidos, cifras que fueron el punto de partida para su largo camino en el exterior.

Este arribo a Junín representa un su regreso a Argentina luego de más de una década. Formado en las inferiores de Independiente, Diego Churín debutó en 2008 pero tuvo pocas oportunidades, registrando apenas un gol en su etapa inicial. Tras pasar por equipos del ascenso como Platense, Los Andes y Comunicaciones, y dejar el ‘Rojo’ a principios del 2013, el ‘9′ volverá a la Liga Profesional de Argentina listo para un nuevo desafío en Sarmiento.

En la temporada 2026, el exdelantero de Universitario se sumará a la pretemporada de Sarmiento y espera llegar en óptimas condiciones para su debut en el Torneo Apertura, el domingo 25 de visita ante Argentinos Juniors. De acuerdo al calendario, el 15 de marzo se medirá a River Plate, y dependiendo de cómo le vaya en el torneo podría enfrentar a Boca y su exequipo Independiente.

En Universitario de Deportes, el nuevo entrenador Javier Rabanal reemplazó su cupo de extranjero con el senegalés de raíces españolas Sekou Gassama, quien llegará en la última semana de enero a Lima para unirse al plantel del tricampeón. Eso sí, más allá de que su registro en Ate no fue el mejor, Churín se fue siendo reconocido por la hinchada crema por su entrega y ser uno de los jugadores más queridos del plantel dirigido por Jorge Fossati.

