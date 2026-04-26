“Sí, muchas gracias, no sólo de mí, esto no es sólo Marco Huamán, sino de todo el grupo, todo el equipo que toda la semana viene trabajando duro para poder afrontar cada partido de la mejor manera. Esto es gracias a todos, al comando técnico, a todo el equipo que día a día estamos trabajando dando lo mejor nosotros y bueno, gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo el día de hoy”

“Creo que por no bajar los brazos, intentar desde inicio a fin dar lo mejor, aunque a veces generábamos ocasiones que no podíamos concretar, pero seguíamos ahí luchándola y gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos. Pero en el encuentro, si bien Alianza siempre está obligado a ganar, hay una presión extra para no alejarse de Chankas”

“El día de hoy estábamos mentalizados de sacar los tres puntos, que nos ayude a mantenernos arriba, y bueno, esto es de todo el grupo, no sólo de uno, es de todo el grupo que viene trabajando día a día a pesar de todo y bueno, nos toca seguir así unidos y seguir para adelante”

“Decirle que siempre apoye en la buena y en la mala a pesar de que puedan hablar aparte otras cosas, que no piensen que el grupo está desunido, el grupo siempre va a estar unido, el grupo va a trabajar día a día para poder darles las alegrías que se merecen y bueno, agradecido también con toda la hinchada que viene partido a partido a apoyarnos y eso también es un motivo para poder sacar los tres puntos”.

“Gracias a Dios y gracias al comando técnico que nos da las herramientas para poder afrontar cada partido, cada semana de la mejor manera y todo este grupo como lo digo, la preparación de todas las semanas, semana a semana, ha venido preparándonos día a día y bueno, eso es gracias a los entrenamientos”

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