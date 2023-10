Mientras la Liga 1 Betsson continúa de para por los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026, Alianza Lima no se detiene en sus labores y está aprovechando este tiempo para llegar en óptimas condiciones para los dos últimos partidos del Torneo Clausura 2023, donde se definirá si consiguen el tricampeonato o esperan a su rival en la final. En ese sentido, Mauricio Larriera conversó con los medios de comunicación previo al entrenamiento de este viernes en el Club Esther Grande de Bentín y analizó lo que se le avecina a su equipo en las próximas semanas.

En primera lugar, el director técnico uruguayo se refirió al estado anímico de sus dirigidos y cómo han estado trabajando durante estos últimos días, lo cual ha favorecido directamente a que mejoren desde el plano deportivo, tal como vimos en los resultados que sumaron al empatar con Melgar en Lima y al vencer a Deportivo Binacional en Juliaca.

“El equipo está muy bien, sobre todo de ánimo, como hemos estado siempre. Para mi gusto, ese es un tema muy importante a la hora de ser entrenador para lograr grandes cosas. En el tema deportivo, si bien hemos sido fluctuantes, hemos visto mejoras en muchos aspectos. Ojalá que esas mejoras sean por más tiempo durante los partidos”, sostuvo.

Asimismo, aclaró el panorama respecto a la recuperación de algunos de sus jugadores lesionados, especialmente sobre Pablo Sabbag y Cristian Benavente. Recordemos que el delantero colombiano no tiene actividad desde fines de agosto, por lo que todavía está cumpliendo con su proceso de recuperación para estar al 100%. En lo concerniente al ‘Chaval’, su caso es diferente ya que hace no mucho llegó desde España y su para ha sido más prolongada, lo cual invita a creer que tardará en ponerse en forma y recuperar el ritmo futbolístico.

“Con respecto a los muchachos lesionados, hay algunos que están más cerca (de volver). Pablo Sabbag ayer trabajó con el grupo, está haciendo el proceso que corresponde en su recuperación. Ojalá que la próxima semana tenga el alta deportivo y pueda reunirse con el plantel y trabajar de forma normal. El otro caso es (Cristian) Benavente, que es diferente porque lleva mucho tiempo sin jugar, sin entrenar y jugar fuerte, recién se está entrenando. A ciencia cierta, no sabría quiénes van a llegar ni en qué momento”, acotó.

Por otro lado, el estratega ‘charrúa’ habló de la última victoria en suelo juliaqueño y lo importante que fue para, además de asegurar la final de la Liga 1 Betsson, clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. “Nosotros siempre dijimos que estábamos preocupados y ocupados en la tabla acumulada, porque esa nos iba a llevar a definir el Clausura. Como lo dije ya hace bastante, estoy seguro que esto se define en la última fecha. En cierto punto, no depende de nosotros. Ese triunfo en Juliaca fue importante para lograr los dos objetivos en uno, que es estar en una hipotética final y clasificar a la Copa Libertadores”, aseveró.

Del mismo modo, hizo hincapié en que no pueden relajarse ya que todavía tienen posibilidades de ganar el Torneo Clausura, a pesar de que no dependen de sí mismos. “Entendemos que no hay que relajarnos por estar en esa circunstancia, porque ahora hay que buscar ganar la tabla acumulada porque eso nos va a llevar a sumar puntos para estar en la definición del Clausura, y por qué no ganarla”, agregó.

Alianza Lima ya está clasificado a la final de la Liga 1 2023. (Foto: Alianza Lima)





El estado de Zambrano y el duelo ante ADT

En otro momento del diálogo con la prensa, Mauricio Larriera también fue consultado sobre el estado físico de Carlos Zambrano, quien no completó el partido en la derrota frente a Chile por molestias y tuvo que ser sustituido por Anderson Santamaría a los 68 minutos. Aunque de momento no hay un parte médico oficial, pronto conoceremos si lo del ‘Kaiser’ no fue de consideración y podrá ser tomado en cuenta para el encuentro frente a Argentina.

“Me pareció que no fue nada grave, eso lo sabe el área médica. Todavía no hay una información certera de lo que pasó. La Selección llega esta noche, ahí se conversará, pero todo con calma como siempre. Esperando que sea de la menor gravedad posible, de todas maneras me quedé satisfecho al ver a Carlos (Zambrano) compitiendo otra vez con su selección, defendiendo a su país”, comentó el entrenador uruguayo.

Finalmente, Larriera hizo un breve análisis de lo que será el compromiso ante ADT, donde consideró que se definirá gran parte del campeonato. “Es un rival que viene muy bien, peleando puestos de Copa y en el Clausura está ahí peleando, lo he visto con muy buen funcionamiento, ni hablar de local. Pero es un equipo que ha sabido jugar muy bien de visita. Va a ser partido durísimo, nosotros nos estamos jugando también el campeonato. Es en nuestra casa, tiene que ser una fiesta. Hemos visto con mucha alegría como se comporta la hinchada, lo que alienta, desde ese lugar espero que sea una fiesta y ganar ese partido, que va a marcar el final de este campeonato”, cerró.

Carlos Zambrano está en duda para el partido ante Argentina. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Deportivo Binacional, Alianza Lima volverá a jugar dentro de dos semanas cuando reciba a ADT por la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el sábado 21 de octubre desde las 4:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

De momento, los ‘Íntimos’ ya aseguraron su clasificación directa a la final tras ser inalcanzables en la tabla de posiciones acumulada, por consiguiente también tienen un boleto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Eso sí, todavía tienen chances de ganar el Clausura, por lo que el duelo con los dirigidos por Franco Navarro será clave. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue por el Apertura, con victoria para los tarmeños por 2-1 con doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag puso 1-1 parcial.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO