Este sábado, en el estadio Monumental, Alianza Lima y Universitario de Deportes igualaron 1-1 en la primera final de ida de la Liga 1 Betsson. A pesar de que en cierto momento parecía que la victoria se inclinaba hacia el equipo merengue, la igualdad a favor de los blanquiazules se materializó en los minutos finales gracias a un gol de Gabriel Costa, quien había ingresado al campo poco antes. En este contexto, Mauricio Larriera, el entrenador del cuadro blanquiazul, señaló, en una conferencia de prensa post partido, que en varios momentos sus dirigidos enfrentaron dificultades, pero el tanto a favor dejó abierta la final de cara al partido del miércoles en Matute.

El estratega manifestó que obtuvieron un resultado extremadamente valioso gracias a la determinación de sus jugadores, en un partido que les resultó complicado y en el que en ocasiones se vieron “sometidos por el rival”. El DT señaló que después del primer gol anotado por Alex Valera, los íntimos ajustaron ligeramente su rendimiento, lo que les permitió generar más oportunidades de ataque.

“La reflexión que considero del partido es que logramos un resultado muy valioso a través de la rebeldía de los futbolistas. (...) Corregimos un poco con el cambio de sistema y tuvimos por momentos la pelota y acercamientos al área rival y me pone contento por Gabriel Costa, no tengo duda que fue un partido durísimo, que fuimos superados y termina con un empate que no es de justicia, a veces se juega como se quiere y otras como se puede”, expresó Larriera.

En cuanto a las áreas de mejora de cara al partido de vuelta en Matute este miércoles, el entrenador comentó que existe un considerable margen de corrección por parte del cuerpo técnico, aunque resaltó el esfuerzo y la entrega del equipo en el campo. Además, reafirmó su papel como el principal responsable del rendimiento aliancista.

“Hay muchísimas cosas por corregir, de parte del comando técnico, muchos aspectos, pero el equipo corre y mete, a veces no jugamos de la manera que queremos, pero sigo asumiendo la responsabilidad total, y espero que esa misma responsabilidad me ayude a hacer un mejor partido el miércoles en nuestra casa y que las herramientas nos lleven a conseguir una victoria en casa”, agregó.

Por último, Larriera mencionó que a partir de este domingo comenzarán a planificar todo lo necesario para asegurar la victoria en el próximo partido y cerrar la serie a su favor. Tienen la intención de mantener la intensidad exhibida en el Monumental, pero con un esfuerzo adicional para lograr el triunfo y el campeonato frente a su afición.

“A partir de mañana pensaremos en todo lo que tenemos que utilizar para cerrar la llave. El rival llega con mucho tiempo de trabajo, va a ser difícil, vamos a tratar de correr y meter como hoy, pero jugando un poco más para poder llevarnos la llave allá y si no se puede, igual, llevarnos la llave”, finalizó.





¿Qué se viene para Alianza Lima?

Luego del partido en el Estadio Monumental, Alianza Lima deberá enfocarse en el duelo ante Universitario de Deportes por la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2023. El compromiso está programado para jugarse el miércoles 8 de noviembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Es importante mencionar que el campeón se definirá por puntos y, luego, por diferencia de goles. En caso de igualdad en los dos aspectos mencionados, el reglamento de los organizadores del campeonato de Primera División indica que no existirá tiempo extra en la serie, por lo que la tanda de penales será la elegida para conocer al ganador.





