Luego de la sorpresiva derrota ante Los Chankas, que significó perder el invicto en el cierre del Torneo Clausura, en Universitario de Deportes regresaron a Lima con un sinsabor. El plan del equipo que comanda Jorge Fossati es continuar con los entrenamientos hasta el último día de noviembre e irse de vacaciones en diciembre, para comenzar la pretemporada 2026 en los primeros días de enero. Eso sí, la directiva comenzará las reuniones individuales a partir de este lunes con el entrenador y también con algunos futbolistas, tengan contrato vigente o no. Uno de esos casos es el de Rodrigo Ureña.

El chileno tiene contrato con Universitario por todo el 2026 y la intención del club es que se quede. Álvaro Barco, director deportivo del cuadro crema, aseguró en una entrevista con Tiempo Crema que buscarán extender ese contrato e incluso evaluar la posible nacionalización del ‘Pitbull’. Sin embargo, Ureña aseguró en conferencia de prensa que tiene un tema pendiente por conversar con la directiva y espera hacerlo en los próximos días.

“Yo tengo contrato vigente con el club, tengo contrato por un año más. Tengo que tener alguna reunión, sentarme a conversar, no para saber si sigo o no, principalmente tengo cosas puntuales y temas puntuales que tocar, como el tema de mi sanción, la cual sufrí este año, la cual todavía estoy esperando explicaciones de por qué fueron, no hay video, no hay nada y me privaron de jugar un montón de tiempo”, declaró el futbolista de 32 años.

A lo que se refiere Rodrigo Ureña es al clásico disputado en el Torneo Clausura en el Estadio Monumental, donde el chileno estaba suspendido y bajó a ubicarse en una zona restringida para los futbolistas no convocados. Según el informe arbitral, el jugador de Universitario insultó a uno de los árbitros asistentes y protagonizó incidentes con algunos futbolistas de Alianza Lima. Por ello, fue suspendido seis fechas y la apelación del club no procedió.

Rodrigo Ureña firmó por Universitario a fines del 2022. (Foto: Universitario de Deportes)

“Yo como profesional a lo único que me debo es a prepararme bien día a día, trabajar y alimentarme bien para cuando me toque jugar”, agregó Ureña en conferencia de prensa, instalando algunas dudas sobre su futuro en medio de algunas ofertas que también llegaron en los últimos días. Olimpia de Paraguay, que en su momento fue dirigido por Fabián Bustos, exentrenador de Universitario, está interesado en un préstamo con opción de compra, lo que no sería beneficioso tanto para Universitario como para el jugador.

En las últimas horas, Millonarios de Colombia se sumó como nuevo pretendiente para el ‘Pitbull’. Según Var Caracol, el cuadro colombiano tiene en agenda al actual volante de Universitario de Deportes, en una liga que el futbolista ya conoce pues defendió las camisetas de América de Cali y Deportes Tolima, saliendo campeón con ambos equipos (en 2020 y 2022, respectivamente).

De hecho, por sus buenas actuaciones en el fútbol peruano y su convocatoria a la Selección de Chile para las Eliminatorias 2026, en la era de Ricardo Gareca, Ureña se ha vuelto un jugador atractivo para otros equipos en Sudamérica y podrían llegar nuevos pretendientes en los próximos días. En la ‘U’ estarán atentos a asegurar que su futuro no esté lejos de Ate.

Jorge Fossati también tiene una reunión pendiente con Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

