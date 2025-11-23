Universitario de Deportes cerró su participación en la Liga 1 2025 con una sorpresiva derrota ante Los Chankas (3-1), que de paso fue el fin del invicto en el Torneo Clausura. Alex Valera no fue de la partida en dicho partido debido a que venía de un largo viaje desde Asia por haber disputado los dos amistosos de la Selección Peruana, donde su saldo fue positivo: anotó ante Rusia y Chile. Eso sí, ingresó en Andahuaylas y tuvo un par de ocasiones de gol, pero no pudo continuar su racha. Una derrota que generó una ola de críticas de los hinchas cremas, quienes no esperaban cerrar así el año.

Sin embargo, el nacido en Pomalca le bajó las revoluciones a la derrota y dejó un mensaje a toda la hincha crema. Pese a no marcar ante Los Chankas, ‘Nazario’ cerró la temporada como el futbolista con mejor registro en el 2025 con 16 goles y seis asistencias. En medio de los rumores sobre su futuro, el delantero aseguró que de momento su mente sigue puesta en continuar en Universitario de Deportes.

“Feliz porque ha sido un gran año para Universitario. Acabamos antes el campeonato y ahora toca disfrutar de las vacaciones. Tengo contrato con la ‘U’ y a seguir. Todavía quedan muchos años por jugar y Dios mediante podamos seguir logrando más objetivos”, declaró Valera a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Ojo, el cuadro crema seguirá entrenando hasta fin de mes y en diciembre comenzarán las vacaciones. En enero del 2026 iniciará la pretemporada, con el foco en disputar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, esperando arrancar con la base de este plantel y los refuerzos, que será trabajo de Álvaro Barco y la dirección deportiva del elenco merengue.

Universitario cerró el Torneo Clausura perdiendo en Andahuaylas ante Los Chankas. (Foto: Universitario)

En cuanto al ataque, además de Alex Valera se mantendrá en el equipo José ‘Tunche’ Rivera, quien también tiene contrato por una temporada más en el club. Eso sí, quien se despedirá pronto de sus compañeros es el argentino Diego Churín, quien no continuará en Universitario debido a su bajo rendimiento. En ese sentido, el club buscará un refuerzo extranjero para reemplazarlo.

En otras posiciones de la cancha, Universitario de Deportes está a punto de llegar a un acuerdo con la Universidad César Vallejo para comprar el pase de Jairo Vélez. Además, Jairo Concha se mantendría en el equipo, salvo que llegue una buena oferta del extranjero. Rodrigo Ureña, por su parte, tiene contrato pero se reunirá con la directiva para saldar, según él, “algunos temas pendientes”.

En defensa, Williams Riveros y Matías di Benedetto tienen un acuerdo para continuar en el club, pero la novedad es que jugarían en el 2026 como peruanos, sin ocupar plaza de extranjero. Sus trámites de nacionalización están en la recta final. Aldo Corzo y Anderson Santamaría seguirán en tienda crema, pero también podría llegar un refuerzo foráneo para competir a nivel internacional.

Los directivos y la administración, encabezada por Franco Velazco, tendrá una reunión en los próximos días con Jorge Fossati, quien tendría ofertas para dirigir en otra liga de Sudamérica aunque la prioridad la tendría Universitario. Esperan llegar a un buen acuerdo para asegurar su continuidad por un año más.

