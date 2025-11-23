El partido de Alianza Lima vs. UTC contó con una acción polémica que terminó con expulsión de Carlos Zambrano. El defensa blanquiazul recibió su segunda tarjeta amarilla y tuvo que retirarse del campo; sin embargo, esto despertó la polémica en tienda local porque argumentaron que no hubo infracción. Como era de esperar, el ‘Kaiser’ se fue con mucha molestia del campo y, horas después, se pronunció a través de redes sociales, señalando directamente a Julio Quiroz, juez de la contienda.
“Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir”, escribió en redes sociales.
Además, agregó: “La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio”.
Por último, dejó clara su postura e hizo un llamado a quienes se encargan de las decisiones y autoridades en el fútbol peruano: .“Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia”
Noticia en desarrollo...