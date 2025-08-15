Luego de ganar el duelo de ida de octavos de final de Copa Sudamericana por 2-0 ante Universidad Católica de Quito, Alianza Lima le dio otra alegría a sus hinchas. El cuadro blanquiazul anunció que su plan Hazte Íntimo, el programa de beneficios para los aficionados del club, tendrá un plan adicional con un nuevo producto: L1 MAX, canal oficial de la Liga 1, para ver en vivo los partidos del equipo que dirige Néstor ‘Pipo’ Gorosito en cualquier parte del mundo y con cualquier dispositivo multimedia.

“Entre los principales beneficios de Hazte Íntimo destacan el carnet personalizado, descuentos exclusivos, sorteos para los partidos de local en el estadio Alejandro Villanueva y el acceso a la plataforma Alianza Play, con contenido exclusivo del antes, durante y después de cada encuentro”, fue parte del comunicado de Alianza Lima en sus medios oficiales.

En ese sentido, Hazte Íntimo consiste en el pago de una anualidad que otorga acceso a L1 MAX, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de Alianza Lima. El servicio puede disfrutarse desde cualquier plataforma -web, aplicación móvil y aplicación para televisión- y con un diseño personalizado del club, que incluye escudo, colores y símbolos oficiales.

Hernán Barcos fue parte de la presentación del nuevo beneficio para los hinchas aliancistas. (Foto: @ClubALOficial)

Para los actuales socios Íntimos, el pago será proporcional a los meses restantes de su suscripción anual. En el caso de los nuevos usuarios, podrán adquirir el plan Íntimo L1 MAX por 399 soles, monto que incluye la membresía anual de Hazte Íntimo y el acceso a L1 MAX, según anunció el cuadro blanquiazul.

Podrás tener acceso desde la web, aplicación móvil y aplicación para TV donde podrás seguir los partidos de Alianza Lima desde cualquier parte del mundo, un golazo sobre todo para los hinchas aliancistas en el extranjero. Además, el club asegura una transmisión continua sin cortes ni interrupciones.

Los hinchas podrán suscribirse a través de la página de Hazte Íntimo, Alianza Play, Joinnus, mediante alguna venta cruzada al momento de comprar entradas para los partidos de Alianza Lima de local y/o por el WhatsApp oficial de Hazte Íntimo. Cabe mencionar que podrás pagar a través de Yape (solo para cuentas nuevas del plan anual S/. 399 Plan Íntimo L1 MAX) y con cuotas sin intereses en Diners Club, BBVA e Interbank.

Detalles de los planes de Íntimo L1 Max. (Foto: @ClubAlOficial)

¿Cuándo volverá a jugar Allianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

