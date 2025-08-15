Universitario de Deportes hizo uno de sus peores partidos en el último tiempo y no tuvo argumentos para siquiera competirle a Palmeiras, cayendo goleado por 4-0 en el Estadio Monumental, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Aldo Corzo, uno de los que tuvo bajo rendimiento en la oncena que paró Jorge Fossati, dio la cara ante los medios de comunicación y no solo analizó lo sucedido durante la noche del último jueves, sino también se dirigió a la hinchada crema que no dejó de alentar en todo momento.

En su primera intervención en zona mixta, el capitán de la ‘U’ reconoció que no estuvieron a la altura y admitió que les faltó concentración en los momentos de mayor apremio, algo que fue muy bien aprovechado por el poderío ofensivo de Palmeiras. “No hicimos un buen partido, hay que ser realistas. Entramos desconcentrados y en este tipo de torneos, con este tipo de rivales, te cuesta”, afirmó.

En esa misma línea, Corzo planteó la autocrítica sobre la mesa y los puntos que deben corregir en la interna, no sin antes disculparse con la hinchada por no responder a la ilusión que tenían. Y es que los fanáticos merengues no pararon de cantar y alentar, incluso cuando el 4-0 ya estaba sentenciado.

“Hay que ser primero autocríticos, no hicimos un buen partido. Fueron desconcentraciones que a cualquier tipo de nivel te cuesta. Pedirle las disculpas al hincha que tenía mucha ilusión”, agregó el zaguero de 36 años y que está disputando novena temporada en la ‘U’.

Dejando de lado la caída ante Palmeiras, Aldo Corzo apuntó al choque de este fin de semana frente a Sport Huancayo y la necesidad que tienen de sumar de a tres. “Ahorita lo que más importa es el domingo. Es un partido súper importante que nos tiene que mantener firmes en el torneo local y luego pensaremos. El domingo es el partido más importante”, comentó.

La pelea por el Torneo Clausura se pone cada vez más intensa, por lo que en Universitario no se pueden dar el lujo de dejar puntos en el camino. Están obligados a voltear la página y enfrentar a Sport Huancayo como si fuera una final, y así no permitir que Sporting Cristal, líder en la tabla de posiciones y que visita a Binacional el sábado, se despegue en la punta.

“A levantar cabeza porque esto sigue. Tenemos que jugar un partido el domingo y hay que estar fuertes porque falta todavía mucho”, aseveró el zaguero. Ojo, todavía queda el cruce de vuelta frente a Palmeiras, el jueves 21 de agosto en São Paulo desde las 7:30 p.m. El calendario cada vez se aprieta más para los merengues.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 4-0 a manos de Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IDP de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

