En Alianza Lima no hay tiempo para lamentos y el club ya se mueve pensando en la próxima temporada, especialmente después del anuncio oficial que confirmó la salida de Néstor Gorosito del banquillo. La eliminación temprana en la búsqueda por in cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 encendió todas las alarmas y dejó en evidencia que el proyecto necesitaba un giro importante. En ese escenario, la dirigencia blanquiazul comenzó a revisar nombres, antecedentes y posibilidades para elegir a quien deberá asumir el reto de reconstruir un equipo golpeado y con poco margen para planificar su pretemporada. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, desde Argentina surgió una alternativa que rápidamente ganó espacio en el debate íntimo.

La salida de Gorosito abrió un nuevo capítulo en el club y, como suele ocurrir en estos casos, los rumores se dispararon de inmediato. La presión por elegir a un entrenador de experiencia es alta, sobre todo porque el próximo año Alianza deberá afrontar la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores, un escenario que exige un perfil preparado para manejar urgencias.

Mientras en Matute buscan mantener la calma, diferentes medios argentinos empezaron a mencionar a un técnico que ya conoce de situaciones complejas y procesos con resultados por encima de lo esperado. Su nombre surgió casi de inmediato dentro de la baraja de opciones, destacando especialmente por el recorrido que acumula en los últimos años.

Pese a la reserva que intentó mantener la institución íntima, fue en el extranjero donde se encendió la luz sobre quién podría convertirse en el reemplazante de Gorosito. Según reportes de prensa, el entrenador en cuestión dejó recientemente su último club, lo que facilita un eventual acercamiento de las partes en un corto plazo.

Desde Argentina detallan que su perfil encaja en lo que Alianza busca: liderazgo firme, experiencia internacional y capacidad para manejar planteles bajo presión. Además, su salida reciente del fútbol argentino permitió que su nombre aparezca entre los candidatos con mayor probabilidad.

Omar De Felippe fue entrenador de Central Córdoba. (Foto: EFE)

El técnico argentino que tomó ventaja en la carrera

El periodista Germán García Grova informó que Omar De Felippe, de 63 años, es el entrenador con más posibilidades de llegar a Alianza Lima. El estratega, que dejó Central Córdoba hace poco, fue vinculado de inmediato gracias a la campaña que realizó en el último año, donde destacó por su competitividad pese a no contar con grandes recursos.

De Felippe es conocido por su trabajo en clubes como Independiente, Vélez, Newell’s, Atlético Tucumán y Platense. En Central Córdoba firmó uno de los capítulos más importantes de su carrera al conquistar la Copa Argentina 2024, un logro histórico para la institución ferroviaria que además le permitió clasificar a la Copa Libertadores 2025.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los hinchas peruanos fue la victoria que consiguió ante Flamengo en pleno Maracaná, un resultado memorable que puso su nombre en el mapa continental. Aunque su equipo no logró avanzar a la siguiente ronda por diferencia de goles, la campaña fue destacada por su solidez táctica.

Además de su éxito reciente, De Felippe también registra un paso por Ecuador, donde obtuvo un tricampeonato con Emelec en 2015. Ese antecedente internacional es visto como un punto a favor considerando las aspiraciones de Alianza en torneos continentales.

Con el panorama abierto y la pretemporada cada vez más cerca, en Matute deberán tomar una decisión en los próximos días. De momento, el nombre del técnico argentino ha sido el que más fuerza tomó, aunque la dirigencia aún evalúa alternativas antes de anunciar oficialmente quién tomará las riendas para el 2026.

