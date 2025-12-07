Christian Cueva vuelve a mover el mercado peruano con una noticia que casi era inminente: su llegada a Juan Pablo II, un club del norte del país, que estuvo por descender este año y que ahora apuesta por un jugador de peso internacional. Tras su reciente salida de Emelec, donde no logró consolidarse como titular, el ‘10 del pueblo’ decidió volver a casa para reencontrarse con el ritmo, la confianza y la continuidad que tanto desea. El anuncio oficial, acompañado de un video dentro de las instalaciones del equipo de Chongoyape, generó una ola de comentarios en redes. Así, en medio de expectativa, ilusión y dudas, Cueva inicia un nuevo ciclo en un lugar inesperado.
El club chiclayano compartió un mensaje directo y cargado de entusiasmo al presentar a su flamante refuerzo. Con un “La magia del ‘10 del Pueblo’ llega a Chongoyape”, Juan Pablo II dejó en claro que su apuesta va más allá de lo deportivo: busca darle identidad y jerarquía al proyecto que viene construyendo. La publicación fue acompañada de imágenes del volante recorriendo el complejo deportivo y luciendo su nueva camiseta.
Minutos después, el propio Cueva se sumó al anuncio, dejando sus primeras palabras como jugador del club. En un video difundido por la institución, el mediocampista expresó una frase que no tardó en viralizarse: “Traigo ritmo, chocolate y sabor. Chongoyape, ya llegó tu ‘10’, el ‘10 del pueblo’”. Un mensaje que apuntó a conectar con la hinchada y marcar su regreso al torneo local.
