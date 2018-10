A pesar de que Alianza Lima no aprovechó en sacarle el jugo a sus partidos suspendidos, Pablo Bengoechea quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos. Mientras tanto, el hincha se emociona con el crecimiento de Maximiliano Lemos , que marcó un golazo de tiro libre en el empate ante Sport Boys.

Maximiliano Lemos fue duramente criticado al inicio de año, por su poca trascendencia en la volante de Alianza Lima. A esto se sumaron diversos temas extrafutbolísticos, que terminaron por colmar la paciencia de los hinchas blanquiazules. Pero el uruguayo siempre se mantuvo enfocado en sus objetivos. Ahora, es una de las armas más peligrosas en la pelota parada.

"Me preguntan siempre por Lemos. No hemos traído a Messi para que les guste a todos. Yo nunca hablaré de un jugador, siempre del colectivo. Si llegamos a la final estaré conforme, sino, me equivoqué en mis decisiones”, afirmó Pablo Bengoechea.

Alianza Lima está a cinco puntos del líder del Torneo Clausura, Melgar, luego de encadenar dos derrotas consecutivas y sumar un empate. Pablo Bengoechea está obligado a ganarles a los arequipeños en la próxima fecha para acortar distancias.

“Los últimos resultados fueron malos, pero hoy estamos donde queremos estar a fines de noviembre: clasificados a semifinales. En diciembre me veo jugando la final. Confío mucho en este grupo y más en momentos de definición”, agregó Pablo Bengoechea.