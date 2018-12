La hoja de vida de Diego Penny era evaluada en las oficinas de Alianza Lima , a pedido de Pablo Bengoechea. Claro, el ‘1’ era del gusto del técnico uruguayo, que tiene todo “encaminado” para seguir al mando de la institución blanquiazul, por tercer año consecutivo. Entonces, ¿qué pasó?

Según confirmó Diego Penny, Pablo Bengoechea le hizo extensivo su interés por tenerlo en sus filas para el 2019, pero la negociación con la dirigencia íntima nunca inició.

"Tengo una buena relación con Pablo Bengoechea desde la Selección. Hubo una posibilidad de ir a Alianza Lima en agosto, debido a las lesiones de Leao Butrón. Pero se concretó lo de Melgar. Después se retomó la conversación con Pablo y me dijo que estaba en sus planes. Me pidió tiempo, pero no hubo algo concreto porque nadie de Alianza se comunicó conmigo", afirmó Diego Penny en RPP Noticias.

Hace unas horas, San Martín confirmó el fichaje de Diego Penny para la temporada 2019. El portero dejó Melgar y regresará a Lima, con la consigna de ser protagonista en el certamen peruano.

Por otro lado, Alianza Lima ya piensa en lo que será su participación en la Copa Libertadores. Los íntimos enfrentarán a River Plate y a Inter de Porto Alegre.