Pablo Bengoechea tras la Copa América: "Ricardo Gareca está haciendo un gran trabajo"  

Pablo Bengoechea felicitó a la Selección Peruana y a Ricardo Gareca por el segundo lugar en la Copa América Brasil 2019. El entrenador de Alianza Lima aplaudió a la 'bicolor' y al arquero Pedro Gallese a quien espera en Matute para felicitarlo.

"Para mi gusto Perú hizo una gran Copa América. Ricardo Gareca está haciendo un gran trabajo. Clasificó al Mundial, llegó a una final. Lo que está haciendo Perú, para mi gusto, es enorme", dijo en conferencia de prensa.

"Perdieron ante Brasil porque siempre un equipo tiene que perder, pero felicitaciones a Gareca, cuerpo técnico y futbolistas. Nosotros de brazos abiertos esperando que llegue Pedro Gallese. Es un jugador de gran nivel y que ataja muy bien", añadió el DT blanquiazul.

Pablo Bengoechea no dejó de elogiar a Pedro Gallese, quien recién el miércoles se reintegrará a los trabajos con Alianza Lima. "Pedro, siempre ataja bien para mí, lo que pasó ante Brasil (an la fase de grupos) es un accidente y no tiene porqué volver a pasar. Mañana lo vamos a felicitar", dijo.

El entrenador de Alianza Lima dijo que cuenta con Pedro Gallese en el equipo porque tiene contrato hasta fin de año. El gerente Gustavo Zevallos, añadió que hasta la fecha no han recibido ofertas por el arquero.

