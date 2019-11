Pablo Bengoechea nuevamente ha llevado a Alianza Lima a la posibilidad de luchar por el campeonato del Torneo Clausura como lo hizo durante el 2017 y el 2018. Los ‘blanquiazules’ están punteros en la tabla con 32 puntos y solo se enfocan en ganar a Unión Comercio en Moyobamba.

“Más allá de la situación del rival en la cancha nosotros pensamos que vamos a enfrentar al mejor Unión Comercio. estamos bien, nos sentimos contentos y vamos a ir con la mayor ilusión de conseguir la victoria para acercarnos al objetivo que tenemos. En este momento la prioridad es ganar el Clausura para llegar a semifinales” mencionó el técnico ‘blanquiazul’ en conferencia de prensa.

Pablo Bengoechea en conferencia de prensa. (19/11/2019)

Ante la consulta sobre el polémico arbitraje del partido entre Universitario de Deportes y UTC, Pablo Bengoechea expresó: “El fin de semana los fallos no le favorecieron a Universitario, fue perjudicado el domingo, pero los fallos anteriores lo hacen estar en la pelea por el campeonato. Si sacamos todos los fallos no estarían en la última fecha con posibilidades, es lo que me parece. Creo que este fin de semana sí lo perjudicaron pero en este torneo los errores lo hacen tener posibilidades en la última fecha”

Los comentarios de un posible regreso a Peñarol también se tocaron en la conferencia de prensa del DT de Alianza Lima. El exentrenador del club uruguayo manifestó: “Peñarol es un integrante más de mi familia, estamos muy agradecidos a todo lo que nos tocó vivir, tengo mucha amistad con los dirigentes de Peñarol, pero eso no nos acerca al cargo de ninguna manera. Diego López es el entrenador y queremos que le vaya muy bien, Peñarol me alegra los fines de semana cuando le va bien”.

Alianza Lima se enfrenta a Unión Comercio a las 3 p.m. por la última fecha del Torneo Clausura en Moyobamba. Pablo Bengoechea sólo piensa en ganar y afirmó que el equipo se encuentra y unido, trabajando por el objetivo.

Torneo Clausura Resumen Fecha 16. (América TV)