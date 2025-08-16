Pablo Ceppelini habló sobre la partida de Erick Noriega de Alianza Lima. (Video: L1 Max)
En medio de mucha felicidad por una victoria esperada de para recuperar terreno en el Torneo Clausura 2025, después del pitazo final otra emoción se hizo presente en Matute. Nostalgia y muchas lágrimas se dejaron ver en el estadio de La Victoria luego de que sumara sus últimos minutos con la camiseta ‘blanquiazul’. En ese mismo sentido, no dudó en enviarle también un emotivo mensaje, destacando la calidad de futbolista que es.

“Una perdida muy grande la de Erick, es un líder dentro del vestuario y la cancha. Desearle muchos éxitos, sé que le va a ir excelente. Muchas gracias por todo lo que le ha dado Alianza. Es un gran compañero y excelente. No solo para nosotros, sino para la Selección. Estará 8 a 10 años en la Selección. Nos alegra a todos como compañeros.”

