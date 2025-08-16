En medio de mucha felicidad por una victoria esperada de Alianza Lima para recuperar terreno en el Torneo Clausura 2025, después del pitazo final otra emoción se hizo presente en Matute. Nostalgia y muchas lágrimas se dejaron ver en el estadio de La Victoria luego de que Erick Noriega sumara sus últimos minutos con la camiseta ‘blanquiazul’. En ese mismo sentido, Pablo Ceppelini no dudó en enviarle también un emotivo mensaje, destacando la calidad de futbolista que es.
“Una perdida muy grande la de Erick, es un líder dentro del vestuario y la cancha. Desearle muchos éxitos, sé que le va a ir excelente. Muchas gracias por todo lo que le ha dado Alianza. Es un gran compañero y excelente. No solo para nosotros, sino para la Selección. Estará 8 a 10 años en la Selección. Nos alegra a todos como compañeros.”
