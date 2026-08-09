Alianza Lima empató 1-1 ante Sport Boys y no jugó uno de sus mejores partidos en lo que va del año. Tras el encuentro, Pablo Guede no terminó completamente conforme con el rendimiento de los blanquiazules, pese al resultado conseguido. El entrenador argentino reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel que suele mostrar en sus partidos.

“Con el juego no, pensé en esa pregunta por el resultado. Con el resultado sí, la verdad que sí”, explicó Guede al ser consultado por su balance del encuentro. El técnico diferenció así el marcador del funcionamiento que mostró su equipo.

El estratega blanquiazul fue todavía más directo al analizar la actuación de Alianza. “La realidad que no estuvimos todo lo fino que solemos estar”, señaló, aunque inmediatamente resaltó que el rendimiento de Sport Boys también tuvo mucho que ver con las dificultades que encontró su equipo.

Guede destacó especialmente el trabajo del cuadro rosado durante el encuentro. “También felicitar a Boys que hizo un partidazo. Mucha culpa de esto la tienen ellos”, afirmó, luego de reconocer que el rival logró complicar los principales circuitos de juego de Alianza.

Sport Boys empató 1-1 ante Alianza Lima. (Foto: LFP)

El entrenador explicó que Sport Boys consiguió cortar las asociaciones que habitualmente permiten a Alianza Lima desarrollar su fútbol. “Nos cortaron muy bien los circuitos de juego, las asociaciones”, sostuvo, dejando claro que la actuación del rival fue determinante.

Pese a la autocrítica, Guede valoró que Alianza consiguiera rescatar el resultado en una jornada en la que no estuvo en su mejor nivel. “Jugando así de mal no perdimos”, manifestó el técnico, quien consideró importante haber sumado pese a las dificultades.

Además, el entrenador tuvo palabras especiales para el ambiente que se vivió en el Estadio Nacional. “Me encantó el escenario, el marco, con dos hinchadas”, comentó Guede, quien aseguró que disfrutó especialmente el desarrollo del partido y la presencia de ambas aficiones.

Finalmente, Guede reiteró su valoración hacia Sport Boys y reconoció que el encuentro terminó siendo atractivo pese a las dificultades de su propio equipo. “La verdad que el partido me encantó, me encantó lo que fue el partido en sí”, concluyó el técnico de Alianza Lima.

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