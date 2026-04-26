La sorpresiva derrota por 1-2 ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental no solo significó un golpe al orgullo en casa, sino que terminó por sepultar cualquier aspiración matemática que tenía Universitario de pelear por el título del Torneo Apertura 2026. En medio de un clima de máxima tensión, donde los reclamos de la tribuna apuntan a los directivos del club, Aldo Corzo decidió dar la cara como el líder que el equipo necesitaba. El popular “Capitán del Centenario” no eludió la responsabilidad y lanzó un mensaje cargado de profundidad, exigiendo una revisión interna que no solo involucre a quienes saltan al campo, sino a cada integrante de la institución merengue que toma decisiones hoy en día.

El trámite del encuentro en el coloso de Ate desnudó nuevamente las falencias defensivas y la alarmante falta de claridad ofensiva que han perseguido al equipo tras la accidentada salida de su anterior comando técnico. Lo que debía ser una tarde de reivindicación ante su gente se convirtió en una pesadilla que dejó a los ‘cremas’ sin argumentos ante un ordenado cuadro sullanense.

Tras el pitazo final, Corzo se dirigió a los medios con un semblante que reflejaba la amargura de la derrota sufrida en condición de local. El defensor fue contundente al reconocer que el desempeño colectivo estuvo muy por debajo de las expectativas. “Obviamente no hicimos un buen partido, está claro, perder de local duele mucho. Le pedimos perdón a la hinchada, a la gente que nos viene a ver”, manifestó.

Universitario perdió 1-2 frente a Alianza Atlético de Sullana. (Foto: GEC)

El punto más álgido de sus declaraciones llegó cuando el capitán instó a una autocrítica integral que traspasa las fronteras del vestuario, algo que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia la dirigencia liderada por Barco y Velazco. Corzo enfatizó que la solución no depende únicamente de los once que juegan.

“No, hay que hacer mucho análisis, autocrítica, sobre todo porque obviamente el momento no es bueno. Creo que cada uno tiene que verse a sí mismo, todos, en el club todos, no solamente los jugadores, todos, todos, así que bueno, eso es lo que yo pienso, hay que seguir trabajando para salir de este momento”, aseveró.

A pesar de los malos resultados que han alejado a la “U” de los primeros lugares, el defensor descartó que exista un quiebre en la interna del equipo profesional. Para el capitán, la crisis pasa más por distracciones puntuales. “El grupo sí está bien, son estos resultados por errores cometidos, no hicimos un buen partido, la verdad, y eso es lo que puedo decir”, añadió.

Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)

Sobre el próximo partido por Copa Libertadores

La mirada de Universitario debe girar rápidamente hacia sus próximos compromisos para evitar que el año se convierta en un fracaso absoluto de manera prematura. Corzo sabe que el margen de error ha desaparecido y que el plantel debe blindarse ante la presión externa, sabiendo que se viene un duro partido con Nacional.

El defensor no ocultó su preocupación por el nivel de dificultad que representa dicho desafío por Copa Libertadores, pero aseguró que el equipo no bajará los brazos, pero admitió que el camino será empinado. “Vamos a pelear hasta el final en el torneo local. El miedo que tengo es que es un partido complicado y bueno, eso nomás”, confesó.

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