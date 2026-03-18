Sergio Ludeña sobre el mal estado del Estadio Nacional: "Nuestra prioridad es el fútbol peruano". (Foto: IPD)
Sergio Ludeña sobre el mal estado del Estadio Nacional: "Nuestra prioridad es el fútbol peruano". (Foto: IPD)

El presidente del , , dejó en claro cuál será el enfoque principal de su gestión al frente del organismo. En medio de cuestionamientos por el uso del , el directivo remarcó que el fútbol peruano será prioridad. Además, enfatizó la necesidad de ordenar el uso de los escenarios deportivos. Y aseguró que se tomarán decisiones para evitar errores del pasado.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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