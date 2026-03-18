El presidente del IPD, Sergio Ludeña, dejó en claro cuál será el enfoque principal de su gestión al frente del organismo. En medio de cuestionamientos por el uso del Estadio Nacional, el directivo remarcó que el fútbol peruano será prioridad. Además, enfatizó la necesidad de ordenar el uso de los escenarios deportivos. Y aseguró que se tomarán decisiones para evitar errores del pasado.
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