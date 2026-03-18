Deportivo Garcilaso anunció de manera oficial la contratación del argentino Sebastián Domínguez como nuevo director técnico del primer equipo. La institución cusqueña hizo el anuncio a través de un comunicado. En él, resaltaron la experiencia del estratega. Y dejaron en claro que inicia una nueva etapa para el ‘Pedacito de cielo’.
El entrenador llega tras la salida de Hernán Lisi, quien dejó el cargo luego de un inicio irregular en el Torneo Apertura. La directiva optó por un cambio inmediato. Buscando resultados en el corto plazo. Y una mejora en el rendimiento del equipo.
Domínguez cuenta con experiencia en el fútbol argentino, donde dirigió a clubes como Vélez Sarsfield y Tigre. Además, integró el comando técnico de Hernán Crespo en Al-Duhail SC, lo que respalda su perfil como una apuesta interesante para Deportivo Garcilaso. ⚽
En su última etapa como entrenador principal, justamente en Vélez, dirigió 9 partidos con un saldo de 1 victoria, 2 empates y 6 derrotas, permaneciendo menos de dos meses en el cargo. Desde entonces, no volvió a dirigir hasta esta nueva oportunidad en el conjunto cusqueño.
Como futbolista, también vistió la camiseta de la Selección de Argentina, donde compartió plantel con Lionel Messi. Debutó en 2009 en un clásico ante Brasil y, a partir de entonces, fue convocado con regularidad para las Eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014.
El técnico argentino llegará acompañado de su comando técnico. Lisandro Greppo y Francisco Parras serán sus asistentes. Mientras que David Filemon estará a cargo de la preparación física. Y Ángel Delgado será el preparador de arqueros.
De esta manera, Deportivo Garcilaso comienza un nuevo proceso en la temporada 2026. Bajo la dirección de Sebastián Domínguez, el equipo intentará superar la irregularidad mostrada y recuperar protagonismo, tal como lo hizo la campaña anterior, cuando consiguió su clasificación a la primera fase de la Copa Sudamericana.
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