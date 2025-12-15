Luis Ramos jugó en América de Cali en la temporada 2025. (Foto: América de Cali)
Para Alianza Lima, la temporada 2026 significará un nuevo reto complicado porque afrontará la Copa Libertadores desde la Fase 1, tras haber quedado como Perú 4 en la Liga 1 2025. Dicho esto, desde tienda blanquiazul comenzaron a trabajar los fichajes para el siguiente ciclo y, tras el anuncio de Jairo Vélez, se sumó un nuevo nombre: Luis Ramos. El delantero peruano de 25 años arribará en La Victoria, tras un año de préstamo en América de Cali de Colombia y pertenecer a Cusco FC.

Noticia en desarrollo...

