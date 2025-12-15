Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Comenzó el rompecabezas en Alianza Lima: Luis Ramos fue oficializado como fichaje
Para Alianza Lima, la temporada 2026 significará un nuevo reto complicado porque afrontará la Copa Libertadores desde la Fase 1, tras haber quedado como Perú 4 en la Liga 1 2025. Dicho esto, desde tienda blanquiazul comenzaron a trabajar los fichajes para el siguiente ciclo y, tras el anuncio de Jairo Vélez, se sumó un nuevo nombre: Luis Ramos. El delantero peruano de 25 años arribará en La Victoria, tras un año de préstamo en América de Cali de Colombia y pertenecer a Cusco FC.