2 de Mayo, dirigido por Eduardo Ledesma, afrontará su compromiso internacional tras una dura caída en el torneo local. El conjunto de Pedro Juan Caballero fue derrotado 3-0 como visitante por Sportivo Ameliano en la quinta jornada del Torneo Apertura de Paraguay.
Los goles del elenco local fueron obra de Walter Rodríguez (22’), Elio Vera (63’) y Jorge Zangina (91’). Con este resultado, Sportivo Ameliano se ubica en el segundo lugar del campeonato con 10 puntos, mientras que 2 de Mayo permanece en el puesto 11 con apenas dos unidades, reflejando un inicio complicado en el plano doméstico.
Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata del escenario continental. El cuadro guaraní disputará este martes el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Sporting Cristal en el Estadio Río Parapití.
2 de Mayo accedió a esta instancia tras eliminar a Alianza Lima en la fase 1, convirtiéndose en una de las primeras sorpresas del certamen y alimentando la expectativa de seguir avanzando en el torneo.
En cuanto al equipo rimense, Depor pudo conocer que la delegación tiene previsto viajar este lunes a las 10:00 de la mañana rumbo a Paraguay, con el objetivo de instalarse con anticipación y preparar de la mejor manera un compromiso que se perfila exigente. En medio de un contexto adverso en el campeonato local, 2 de Mayo buscará hacerse fuerte en la Copa Libertadores, donde ya demostró que puede competir y desafiar los pronósticos.
