Sporting Cristal sumó tres puntos de oro en su visita frente a Juan Pablo II, en Chongoyape, donde estuvo solo el primer tiempo Christian Cueva en el equipo local. Los rimenses se lavaron la cara luego de caer en casa ante FBC Melgar por 1-2 y este sábado 14 de febrero sumaron sus primeros tres puntos en la Liga 1 para alegría de su gente a poco de hacer su debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay.

En esa línea, uno de las figuras del partido, Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, conversó en exclusiva con Depor e hizo un balance de los tres partidos que han disputado hasta el momento por la Liga 1.

“Fue un partido duro el de hoy, pero lo importante es el triunfo. Tenemos que ser más eficaces para saber jugar con el marcador a favor. Un inicio de torneo complicado, pero hay un gran plantel y solo hay que seguir esforzándose para sacar los partidos adelante”, afirmó en un primer momento el guardameta celeste.

Asimismo haciendo énfasis en el triunfo de este sábado ante Juan Pablo II en Chongoyape, Diego Enríquez manifestó lo siguiente: “Si es un inicio complicado, pero el torneo es largo. Sabemos lo que tenemos que mejorar y sabemos que tenemos que potenciar más nuestro juego. Si hoy Juan Pablo II fue un rival duro, pero supimos cuidar el marcador y al final sentenciarlo con el gol de Luis Iberico”.

El ‘1′ de Sporting Cristal aprovechó la comunicación con Depor para mandar un mensaje a la hinchada celeste tras el triunfo ante Juan Pablo II. “Decirle al hincha que sigan apoyando como siempre lo hacen. Un partido duro de Copa Libertadores, pero sabemos a lo que jugamos y tenemos mucho motivación para superar esta fase”, agregó.

“2 de mayo es un equipo muy fuerte en divididas y en juego aéreo. Tiene que primar nuestro juego tanto de visita como de local. Saber jugar este tipo de partidos nos ayudará mucho a subir nuestro nivel”, sentenció.

