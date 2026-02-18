En su primera participación en un torneo como la Copa Libertadores, 2 de Mayo está dejando gratas impresiones por su garra, entrega y ese gen competitivo que distingue a los equipos paraguayos. El último martes, en la ida de la Fase 2 frente a Sporting Cristal, el conjunto de Pedro Juan Caballero estuvo cerca de quedarse con el triunfo en casa, pero lamentablemente un error del portero Ángel Martínez dictaminó un 2-2 que deja la llave abierta a favor de los rimenses, con la posibilidad de cerrarla jugando de local el próximo martes 24 de febrero.

Este partido generó mucha expectativa en la prensa paraguaya, espacialmente después de la eliminatoria en la que dejaron en el camino a Alianza Lima. Por supuesto, este 2-2 tuvo varias repercusiones en los medios de comunicación de dicho país, en donde principalmente destacaron que 2 de Mayo no pudo sacar provecho de la expulsión de Luis Iberico y la inferioridad numérica de Sporting Cristal durante todo el segundo tiempo.

“2 de Mayo desaprovechó una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en la serie, al igualar 2-2, en el Río Parapití, frente a un Sporting Cristal de Perú, que jugó con diez hombres desde la recta final del primer tiempo. En una noche de giros drásticos, el ‘Gallo’ sufrió el golpe inicial de Yotún, remontó con furia en la recta final, pero terminó cediendo el triunfo en una de las últimas acciones del encuentro”, señaló ABC en su página web.

Sporting Cristal llegó a esta instancia como tercero de la Liga 1 2025. (Foto: Getty Images)

Última Hora, por su parte, apuntó al colombiano Juan Camilo Saiz como uno de los responsables del 2-2, luego de intervenir en el disparo de Martín Távara que se le escurrió a Ángel Martínez. “Cuando todo iba camino a la victoria de 2 de Mayo, un centro al área de Gerald Távara fue interceptado por el colombiano Juan Camilo Saiz que en su intento de despeje no hizo otra cosa que confundir a su propio portero Ángel Martínez (...)”, precisó el citado medio.

Versus Sports, entre tanto, consideró que por lo mostrando en su primera participación en la Copa Libertadores, 2 de Mayo tiene argumentos para darle pelea a Sporting Cristal en el duelo de vuelta. "El ‘Gallo’ se quedó con las ganas pero avisa que dará pelea en Perú para concretar otra hazaña más en la Libertadores“, destacaron, además de dejar este potente titular: ”2 de Mayo no pudo ‘romper el Cristal’ y tendrá que definir todo en Lima“.

2 de Mayo marcha penúltimo en el campeonato paraguayo, registrando dos empates y tres derrotas en cinco partidos, dejando en claro que en estos primeros meses del año están apostando fuerte por competir en la Copa Libertadores. Y es que si clasifican a la Fase 3, en donde el rival saldrá del cruce entre Huachipato y Carabobo, asegurarán como mínimo estar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dirige su primera temporada al mando de un plantel principal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo será la vuelta entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro de vuelta entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará el próximo martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el Estadio Miguel Grau. En Paraguay el duelo se jugará a las 9:30 p.m., al igual que en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. En España iniciará a la 1:30 a.m. del miércoles 25.

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

