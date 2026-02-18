Sporting Cristal se marchó de Pedro Juan Caballero con un empate por 2-2 bastante positivo por el contexto, entendiendo que 2 de Mayo tuvo la superioridad numérica durante todo el segundo tiempo y ahora tendrá que ir al Estadio Miguel Grau para cerrar la llave de visita, buscando clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Si bien el triunfo se le escapó a los rimenses en un abrir y cerrar de ojos, el resultado no termina siendo del todo malo si vemos el plano general de los hechos.

El gol de Yoshimar Yotún a los 62′ llegó en el momento justo, pero todavía había mucho partido por delante como para que en el Rímac empezaran a festejar. Y es que si algo demostró 2 de Mayo ante Alianza Lima fue que no le puedes dar el más mínimo espacio porque lo sabrá aprovechar: primero Fernando Cáceres (83′) y luego un autogol de Cristiano da Silva (84′) pusieron las cosas a favor de los locales.

Parecía que iba a ser otro de esos encuentros en donde el club peruano evidencia su fragilidad en los últimos minutos y termina perdiendo. No obstante, un remate de Martín Távara se le coló al portero Ángel Martínez y puso algo de justicia a los 87′, dejándonos un 2-2 que deja la llave abierta para los celestes.

Ya en frío y con el partido fresco en la cabeza, Paulo Autuori analizó lo sucedido en el Estadio Río Parapití y consideró que Sporting Cristal hizo los méritos para quedarse con el triunfo. Eso sí, no dudó en reconocer el valor que tiene el hecho de que un modesto club como 2 de Mayo esté en esta instancia, después de haber dejado en el camino a Alianza Lima.

“El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos. Felicité a 2 de Mayo por la clasificación histórica y reconozco al público que estuvo aquí emocionado. El hincha lo puede pasar todo”, afirmó en conferencia de prensa.

Paulo Autuori volvió a Sporting Cristal a mediados del 2025. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, si bien valoró la relevancia de este encuentro para el conjunto paraguayo, no se quedó callado al exponer los agravios que sufrió durante el compromiso. Según contó el técnico brasileño, la hinchada de 2 de Mayo no dejó de insultarlo y colmaron su paciencia, entendiendo que hasta para este tipo de cosas hay un límite.

“Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto”, agregó.

Finalmente, Paulo Autuori hizo una autocrítica a la poca efectividad que tuvo Sporting Cristal de cara al arco rival, algo que podría ser condenatorio si en el Callao vuelve a pasar lo mismo. Recordemos que Juan Cruz González y Felipe Vizeu desaprovecharon dos inmejorables oportunidades en el primer tiempo.

“Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad; pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces. De todas maneras, felicitaciones a los protagonistas del fútbol”, aseveró.

Ahora Sporting Cristal deberá enfocarse en la Liga 1 por el complicado reto que tiene este fin de semana, donde recibirá a Universitario de Deportes. En tienda ‘cervecera’ saben que la ‘U’ es un rival directo y un triunfo en casa será clave no solo para dar un golpe de autoridad en la Liga 1, sino también como aliciente para el encuentro de vuelta frente a 2 de Mayo, a jugarse el martes 24.

Sporting Cristal se llevó un buen resultado de Pedro Juan Caballero. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de este empate por 2-2 con 2 de Mayo, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario de Deportes, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 22 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

