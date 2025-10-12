El panorama se había tornado oscuro cuando Alianza Lima perdió a uno de sus jugadores más determinantes en la primera parte del año. La lesión de Pablo Lavandeira en el duelo frente a Sao Paulo por Copa Libertadores no solo afectó la estructura del equipo, sino que dejó un vacío en el mediocampo que el plantel de Néstor Gorosito tuvo la urgencia de cubrir. Hoy, sin embargo, el escenario ha cambiado por completo: el uruguayo estaría a punto de volver a la competencia en el momento más importante del campeonato.

El cuadro blanquiazul atraviesa una etapa clave en el Torneo Clausura 2025. Con la necesidad de ganar todos los encuentros restantes para asegurar su cupo a los play-offs para clasificar a la Copa Libertadores, el plantel ha aprovechado el receso por la fecha FIFA para afinar detalles tácticos y recuperar piezas. En ese contexto, la recuperación de Lavandeira ha sido celebrada como una bocanada de optimismo dentro de Matute.

De acuerdo con información del periodista José Varela, el mediocampista ya se encuentra completamente recuperado y está a disposición del comando técnico para el próximo compromiso frente a Sport Boys. Su inclusión dependerá finalmente de Gorosito, quien decidirá si el jugador uruguayo está listo para volver a la lista de convocados tras varios meses de ausencia.



“Pablo Lavandeira, futbolista de Alianza Lima, ya está listo para volver a la competencia y dependerá del técnico Néstor Gorosito su convocatoria ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura”, detalló el comunicador a través de la red social X, reflejando la expectación que ha generado su regreso.

En los entrenamientos recientes, Lavandeira ya venía realizando trabajos en campo con balón, aunque de forma progresiva. El cuerpo médico había optado por no forzar su retorno hasta tener plena seguridad de que la rodilla izquierda, afectada en mayo, estuviera completamente recuperada.

La lesión de Lavandeira se produjo en la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores, cuando intentó rematar al arco y terminó chocando con el defensor brasileño Ruan de Sao Paolo. Ese impacto le generó una lesión ligamentaria que lo marginó de la actividad por más de cuatro meses, dejándolo fuera de 28 partidos oficiales entre torneo local y competencias internacionales.



El propio entorno del jugador había mantenido la cautela durante el proceso de recuperación. Se sabía que Lavandeira respondía bien al tratamiento, pero nadie imaginaba que los tiempos pudieran acortarse de manera tan notoria. Ante su ausencia los ‘blanquiazules’ habían optado por usar a Piero Cari y más variantes en el mediocampo,

Su regreso, más allá de lo simbólico, representa una posibilidad táctica crucial para Gorosito. Lavandeira es un mediocampista de llegada, con criterio para asociarse y con capacidad para adaptarse a distintos esquemas, algo que Alianza había echado de menos durante su ausencia. En una etapa en la que cada punto cuenta, recuperar su aporte ofensivo puede marcar la diferencia en la recta final del Clausura.

Con un plantel que ha tenido altibajos y un calendario que no ofrece margen de error, la reaparición de Pablo Lavandeira se siente como un impulso anímico para el grupo y para la hinchada. Si su retorno se concreta ante Sport Boys, sería el mejor síntoma de que Alianza Lima llega al desenlace del torneo con una de sus piezas más importantes lista para volver a marcar el rumbo.

