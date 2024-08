A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano: fecha 8 del Torneo Clausura Liga 1.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano y en qué canales TV ver el partido? Esa es la pregunta que muchos hinchas del fútbol peruano se hacen ante la llegada de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Luego de ser testigos de interesantes partidos en otros campos del país, llegó el momento de observar a blanquiazules y cusqueños en un encuentro programado para este martes 20 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva. Para no perderse de ningún detalle, Depor te ofrece los horarios, canales y formas de ver el encuentro en Matute.

Para este partido de la fecha 8 del Torneo Clausura, Alianza Lima llega con la obligación de ganar los tres puntos si quiere seguir compartido el liderato con Universitario de Deportes (14). Los blanquiazules llevan dos encuentros con Mariano Soso en el banquillo y aún no saben lo que es ganar.

El último resultado de Alianza Lima en el Clausura fue el empate sin goles ante Sporting Cristal (antes igualó 0-0 contra ADT). Para Soso, sus dirigidos fueron merecedores de un triunfo en el Nacional. Sin embargo, Diego Enríquez, joven portero celeste, frustró los planes triunfales de los de La Victoria.

Soso destacó la solidez defensiva de su equipo, señalando que Alianza Lima “fue consistente en lo defensivo, que encontró los ataques claros para ponerse en ventaja, que en la primera mitad gravitó más que el rival y que en la segunda encontramos transiciones las situaciones más claras del juego a nosotros”. Sin embargo, reconoció que el fútbol no siempre recompensa a quien más lo merece.

De cara al partido contra Cienciano, una de las grandes preocupaciones de Alianza Lima pasa por Hernán Barcos. El popular ‘Pirata’ salió lesionado en los primeros minutos del partido ante Cristal y se desconoce si el goleador argentino estará disponible en la pizarra de Soso para el martes.

“Hernán tiene una sobrecarga muscular, estamos intentando recuperar el estado de forma de Sabbag que convive con una molestia”, reveló el mismo entrenador de Alianza Lima. Soso decidirá entre Kevin Quevedo y Sabbag para tomar el lugar de Barcos.





El ‘Papá' visita La Victoria





Son solo cuatro los puntos que separan a Cienciano del liderato del campeonato del Torneo Clausura. Luego de ganar a Mannucci (2-1) y Atlético Grau (1-0) en sus últimos dos partidos, el equipo imperial se metió a la lucha por el título y este martes buscará ratifica su buen momento nada menos que en Matute y con dos nombres que levantan polvo en Matute: Christrian Cueva y Cristian Díaz.

El popular ‘Aladino’ se convirtió en nuevo jugador de Cienciano en las últimas horas y su nombre no se descarta en la convocatoria del ‘Papá' pese a la cercanía del partido. Por otro lado, se encuentra el entrenador Díaz, quien estuvo muy cerca de convertirse en DT de Alianza Lima tras la salida del colombiano Alejandro Restrepo.

Christrian Cueva llega como jugador libre tras su paso por Alianza Lima. (Foto: @MacedoJeronimo)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El encuentro entre Alianza Lima y Cienciano está programado para este martes 20 de agosto desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; mientras que en España a las 3:30 a.m. del miércoles 21.





¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano?





El partido entre Alianza Lima y Cienciano será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

Alianza Lima y Cienciano se verán las caras este martes por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Foto: Melissa Valdivia/GEC)

Así se define la Liga 1 2024

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR