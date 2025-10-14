La semana en La Victoria se vive con un aire de expectativa y presión. Alianza Lima afronta un cierre de torneo sin margen de error y sabe que el partido frente a Sport Boys puede marcar el rumbo de su destino en el Torneo Clausura 2025. En ese contexto, Paolo Guerrero, referente y líder del plantel, rompió el silencio para transmitir calma y optimismo sobre el momento actual del equipo, tras varios días de trabajo intenso durante la para por fecha FIFA.

Guerrero aseguró que el plantel se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales, pese a la inactividad competitiva. Según el atacante, los entrenamientos sirvieron para corregir detalles y fortalecer la unión del grupo, algo que considera fundamental en la lucha por alcanzar los primeros lugares del campeonato.

“Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los tres puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también”, señaló el delantero nacional. El goleador reconoció que la pausa del torneo siempre genera cierto impacto, pero destacó la preparación del plantel en estos días.

“El grupo llega bien, físicamente bien. Si te afecta un poco porque no compites, pero hemos estado trabajando duro, así que el grupo está bien”, sostuvo el ‘Depredador’, dejando en claro que el plantel blanquiazul mantiene el foco en el objetivo inmediato.

Consultado sobre la posible renovación de Néstor Gorosito, Guerrero prefirió mantenerse al margen de las decisiones dirigenciales, aunque no dudó en mostrar respaldo al trabajo del entrenador argentino. “Es un tema que no compete a los jugadores. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, jugar bien y darle alegría al hincha”, afirmó.

Sin embargo, el delantero valoró el aporte de ‘Pipo’ desde su llegada al club, resaltando especialmente la exigencia y el compromiso que ha impuesto en el grupo. “Bien. Hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Nos descuidamos un poco en el campeonato local, pero esto todavía no acaba. Hay que mantenernos firmes, y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar”, agregó.

El compromiso frente a Sport Boys será una prueba crucial para Alianza Lima, que necesita sumar de a tres para seguir soñando con un cupo a la Copa Libertadores. Paolo Guerrero lo sabe y, con su habitual liderazgo, se erige una vez más como la voz de experiencia en el vestuario blanquiazul.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

