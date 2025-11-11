Paolo Guerrero volvió a ser protagonista en los entrenamientos de Alianza Lima y no solo por su trabajo dentro del campo. El goleador se refirió al momento del equipo, a los objetivos que aún quedan por cumplir y también respondió sobre dos temas que los hinchas siguen de cerca: la renovación de Hernán Barcos y su propio futuro en Matute. A pocos días de culminar la temporada, el ‘Depredador’ se mostró enfocado en el cierre del torneo, pero no evitó dar una respuesta que dejó más de una interpretación.

En medio del ambiente tenso que se vive por la obligación de asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores, Guerrero remarcó que el grupo está unido y con la mente puesta en lo que queda. Según contó, los trabajos han sido intensos y el compromiso del plantel sigue intacto.

“El grupo está comprometido en esta última parte del campeonato. Lo más importante es que todo vaya bien, hacer los puntos necesarios, ir a la liguilla y buscar esa clasificación a fase de grupos de la Libertadores”, sostuvo el delantero, dejando en claro que aún hay metas por cumplir pese a no haber logrado el título nacional.

El atacante también aprovechó para recordar lo vivido la temporada pasada, cuando Alianza Lima consiguió su pase a la fase de grupos tras superar la ronda previa. “El año pasado fuimos a la pre-Libertadores, pero gracias a Dios se dio, hicimos un esfuerzo extra y clasificamos. Este año queremos ir directo. El objetivo de Alianza, como el club más grande del Perú, siempre es pelear por el título”, afirmó.

¿Seguirá Paolo Guerrero en Alianza Lima?

El ‘Depredador’, que termina contrato en diciembre, fue consultado además por su continuidad para el 2026. Sin dar una respuesta definitiva, Guerrero aclaró que las conversaciones se darán solo cuando concluya la competencia oficial, priorizando siempre los objetivos colectivos.

“Terminando el campeonato seguramente vamos a sentarnos a conversar. Primero está el club, que el equipo consiga el objetivo, y después con calma veremos qué sigue”, comentó el goleador, que hasta el momento es pieza clave en el esquema de Gorosito.

Sobre la situación de Hernán Barcos, su compañero y referente en el ataque, Guerrero fue claro y directo. “Es un tema de Hernán, lo tiene que ver él. Yo hablo por mí: este año mi objetivo era salir campeón, no se consiguió, y ahora toca clasificar a fase de grupos y luego ver la posibilidad de continuar el próximo año”, señaló sin entrar en polémicas.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son los goleadores del equipo blanquiazul en la temporada. (Foto: Agencias)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR