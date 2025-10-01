Luego de su exitoso paso por la Selección Peruana, Ricardo Gareca tuvo dos cortos procesos con Vélez Sarsfield de Argentina, el club del cuál es hincha, y la Selección de Chile, pero los malos resultados cortaron ambos procesos. Con el ‘Fortín’ apenas ganó uno de 12 partidos, mientras que con la ‘Roja’ sufrió la eliminación del Mundial 2026, más allá de que tomó a dicha selección en una situación complicada. Por ello, tras su salida en junio, el ‘Tigre’ decidió tomarse un semestre sabático.

En una reciente entrevista en ESPN, el argentino dio detalles de lo que fueron sus últimas experiencias en el banquillo, la polémica con Arturo Vidal en Chile y le puso fecha a su regreso a la dirección técnico, en medio de los rumores de un acercamiento de la Selección de Venezuela y América de Cali, del peruano Luis Ramos, para la próxima temporada.

“¿Si estoy menos estresado ahora que no dirijo? Siempre estás estresado, cuando estás adentro lo vives de una manera, afuera te relajas 15 a 20 días, pero tienes la necesidad de volver a trabajar. Este momento lo estoy disfrutando más que otras veces, tengo unos emprendimientos familiares, pero el próximo año voy a trabajar, ya lo tengo decidido", declaró el también exentrenador de Universitario de Deportes.

Como de costumbre, recordó los buenos momentos con la Selección Peruana y también el proceso de trabajo en un combinado nacional. “Tuve una mayor continuidad con selecciones, el calendario de selección son 10-14 partidos por año, salvo si hay Copa América que es un poco más. Es otra clase de trabajo. Todo lo que juegas en un año, en un club lo haces en dos o tres meses”, aseguró.

Ricardo Gareca en su paso por la Selección de Chile. (Foto: EFE)

En ese sentido, el ‘Tigre’ fue consultado sobre su preferencia entre dirigir a un club o una selección. Cabe recordar que tuvo un recordado paso por Universitario, con la obtención del título del Torneo Apertura, así como una buena primera etapa en Vélez Sarsfield, donde obtuvo cuatro campeonatos y uno más con Talleres, también de Argentina.

“En la selección es rápida la elección de los jugadores. Para mí, es tratar de elegir bien los jugadores para la idea que tengas, es lo más importante. Ser lo más claro y directo con el jugador, los viajes son muy importantes porque te permiten no solo conocer al jugador, está la esposa, los padres, les puedes hablar y decir, dar recomendación por la alimentación y cuidados”, señaló el argentino, valorando su etapa al mando de una selección.

Por otro lado, lamentó no haber convocado mucho antes a Arturo Vidal a la Selección Chile. “De Arturo, soy más responsable yo que él. Con Vidal fue uno de los primeros que hablé, pero después con el tiempo, y al no convocarlo porque no quería cargarme con muchos jugadores de esa edad y quería ver el recambio, Vidal ya estaba en Colo Colo y estaba teniendo buenas actuaciones. Creo que era un jugador para haberlo convocado antes”, señaló.

Finalmente, Ricardo Gareca lamentó no haber dirigido en su mejor momento a Boca o River. “Si no se dio en su momento cuando estaba en Perú, hoy no lo veo (factible)”, lamentó. Si bien no descartó volver a la Selección Peruana, el ‘Tigre’ dejó entrever que viene analizando algunas propuestas para el próximo año y en diciembre tomará una decisión al respecto.

Gareca habló de la relación con Arturo Vidal en Chile. | Composición: Selección Chilena / Colo-Colo

