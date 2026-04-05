Sporting Cristal vive días de cambios en su comando técnico. El cuadro rimense inició una nueva etapa bajo la dirección del brasileño Zé Ricardo, quien ya empezó a trabajar con el plantel profesional. El estratega tomó el mando del equipo con la mirada puesta en mejorar el rendimiento del conjunto celeste tanto en el torneo local como en el plano internacional.

El técnico brasileño dirigió su primera práctica al frente del equipo en las instalaciones de La Florida. Allí tuvo su primer contacto directo con los jugadores del plantel, con quienes empezó a implementar sus primeras ideas de trabajo. El entrenamiento marcó el inicio formal de su ciclo en Sporting Cristal, club al que llega con el objetivo de reencaminar la temporada.

La jornada de entrenamientos estuvo enfocada en comenzar a preparar lo que serán los próximos desafíos del equipo. El nuevo entrenador celeste busca conocer rápidamente a sus dirigidos y evaluar el funcionamiento colectivo del plantel. Con ello, pretende establecer la base de su propuesta futbolística en las próximas semanas.

Zé Ricardo asumió el cargo tras la salida de su compatriota Paulo Autuori, quien dejó el puesto recientemente. La dirigencia rimense apostó por el técnico de 54 años para encabezar el proyecto deportivo del club en la presente temporada.

El debut de Zé Ricardo al mando de Sporting Cristal se dará ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

En su primer día de trabajo, el entrenador mostró cercanía con los futbolistas y conversó con varios de ellos durante la práctica. La intención es construir un grupo unido que pueda responder a las exigencias del club celeste. El comando técnico también empezó a analizar distintos aspectos físicos y tácticos del plantel.

Sporting Cristal se prepara para su debut en la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Uno de los objetivos inmediatos del equipo será prepararse para su próximo compromiso internacional. Sporting Cristal afrontará en los próximos días su debut en la Copa Libertadores. El nuevo entrenador tendrá poco tiempo para ajustar detalles antes del estreno en el torneo.

De esta manera, Zé Ricardo inició oficialmente su etapa como entrenador de Sporting Cristal. Con el plantel ya bajo su dirección, el técnico brasileño comienza a trabajar para darle una nueva identidad al equipo para poder competir en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

TE PUEDE INTERESAR