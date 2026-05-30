Pedro Aquino no continuará en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
Pedro Aquino no continuará en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

busca volver a conquistar el título nacional luego de tres años sin conseguirlo. Tras obtener el Torneo Apertura 2026, la dirigencia blanquiazul ya trabaja en reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Sin embargo, así como llegarán nuevos jugadores, también se producirán algunas salidas. Una de ellas es la de , quien no continuará en Alianza Lima para el resto de la campaña 2026. Luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura con el conjunto íntimo, el mediocampista utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente del club y de la hinchada blanquiazul, poniendo fin a su etapa en La Victoria.

El último baile, gracias por todo”, escribió Pedro Aquino en su cuenta oficial, mensaje con el que confirmó su despedida de Alianza Lima tras conquistar el Torneo Apertura 2026. De esta manera, el mediocampista pone fin a su etapa en el conjunto blanquiazul, agradeciendo a la institución y a la hinchada luego de una campaña en la que logró sumar un nuevo título a su trayectoria profesional.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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