La Selección Peruana sufrió una sensible baja de cara a los amistosos internacionales ante Haití y España por la fecha FIFA de junio. Este jueves, la Federación Peruana de Fútbol confirmó que Miguel Araujo quedó desafectado de la convocatoria de Mano Menezes debido a una lesión que venía arrastrando desde su participación con Sporting Cristal. Ahora, el comando técnico de la ‘Bicolor’ deberá evaluar si convoca a un nuevo futbolista para ocupar el lugar del defensor celeste en la lista para los próximos compromisos internacionales.

A través de un comunicado oficial, la FPF informó que la decisión fue tomada tras analizar el informe médico enviado por Sporting Cristal y luego de la evaluación realizada entre ambas instituciones.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Miguel Araujo, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión”, señaló el comunicado.

Miguel Araujo es baja para los amistosos de la Selección Peruana vs. Haití y España. (Foto: FPF)

Debido a este problema físico, el defensor nacional no podrá ser tomado en cuenta para los encuentros amistosos que disputará la ‘Bicolor’ en la próxima fecha FIFA ante Haití y España, compromisos que se jugarán en Estados Unidos y México, respectivamente.

La ausencia de Miguel Araujo representa un problema para Mano Menezes, quien había considerado al defensor dentro de su convocatoria debido a la experiencia y liderazgo que aporta en la selección.

El estratega brasileño busca mantener una base de futbolistas que formaron parte de la clasificación y participación de Perú en el Mundial de Rusia 2018, por lo que la baja del zaguero obliga a replantear algunas alternativas en la defensa de la ‘Bicolor’.

Además, el futbolista venía siendo una de las piezas más importantes de Sporting Cristal durante la temporada, sumando minutos tanto en la Liga 1 como en los torneos internacionales que disputó el conjunto celeste en la Copa Libertadores.

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha confirmado si convocará a un reemplazante para ocupar el lugar de Miguel Araujo en la presente nómina de la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR