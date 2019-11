Alianza Lima sabe aprovechar a Kevin Quevedo en el momento preciso, cuando necesita definir un partido. Así lo apuntó Pedro Eloy García quien afirmó que Pablo Bengoechea mantiene al delantero en la banca por estrategia. Los íntimos son los líderes del Torneo Clausura y tienen la primera opción, dependen de sí mismos, para llevarse el título.

“Que Ángel Comizzo no diga que no es puntero porque le robaron, en la última curva del torneo hubo muchos partidos que por falta de banca no ganó. Hoy la banca te define todo”, dijo el reconocido periodista de Movistar Deportes.

Alianza Lima tiene a Kevin Quevedo en la banca. Quevedo entra y gana Alianza. La 'U’ no tendría a Quevedo en la banca, imposible. Los blanquiazules tienen a Quevedo en la banca por estrategia. Pablo Bengoechea dice, lo meto al final para que rompa, entra, rompe y ganan", añadió Pedro Eloy García.

Alianza Lima todavía no define el futuro del jugador. Kevin Quevedo está negociando con la directiva pero todavía no hay humo blanco. “Un talento como él, cualquiera los quisiera tener, pero al final la institución también ha hecho un trabajo, y ya es un tema que tiene que definir el jugador”, declaró el director deportivo del club Víctor Marulanda en RPP.

🎙️ @PedroEloyG: "Hoy día la banca te define todo. Alianza Lima tiene a Quevedo en la banca por estrategia"



➡️ #AlÁngulo #FinalClausuraXAA



Mira el programa en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/KVm5l77zt9 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 19, 2019

Torneo Clausura Resumen Fecha 16. (América TV)

MÁS NOTICIAS